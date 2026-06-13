IND vs AFG: फैंस के लिए बुरी खबर! बारिश बिगाड़ेगी पहले वनडे मैच का खेल, जानिए धर्मशाला में कैसा है मौसम?

IND vs AFG Weather Reports: भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच शनिवार (13 जून) से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला हिमाचल धर्मशाला में खेला जाएगा, लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से धर्मशाला में मौसम खराब चल रहा है. इसके चलते बारिश इस मुकाबले में खलल डाल सकती है. शुक्रवार रात को धर्मशाला में तेज बारिश हुई है, जिसके चलते मौसम ठंडा हो गया है. शनिवार को भी सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं. ऐसे में क्रिकेट फैंस की टेंशन बढ़ गई है क्या भारत बनाम अफगानिस्तान का पहला मैच ही बारिश से धुल जाएगा. देखिए धर्मशाला की मौसम रिपोर्ट…

धर्मशाला में आज कैसा रहेगा मौसम?

भारत बनाम अफगानिस्तान के पहले वनडे मैच में बारिश का खतरा बना हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मशाला में रुक-रुककर बारिश हो रही है. इसकी वजह से मैदान की पिच को कवर से ढक दिया गया है. भारत-अफगानिस्तान का पहला वनडे मैच 13 जून को दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी 1 बजे टॉस किया जाएगा.

AccuWeather की रिपोर्ट के अनुसार, मैच के शुरुआती समय में बारिश की संभावना लगभग 50 फीसदी है. इसके बाद 2-3 बजे तक बारिश होने की संभावना 70 फीसदी है. इसके अलावा शाम 6 बजे के आसपास भी बारिश होने की ज्यादा आशंका है. ऐसे में भारत-अफगानिस्तान वनडे मैच पर असर पड़ सकता है. फिलहाल क्रिकेट फैंस की नजरें धर्मशाला के मौसम पर टिकी हुई हैं.

Back to ODI cricket and we couldn’t have asked for a more picture-perfect setting 🤩 🎥 All set for the 1️⃣st ODI 💪#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/UOtefYimtR — BCCI (@BCCI) June 13, 2026

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क्या रद्द हो जाएगा पहला वनडे?

अगर धर्मशाला में आज पूरे दिन बारिश होती रही, तो भारत-अफगानिस्तान का पहले वनडे मैच रद्द हो सकता है. हालांकि मौसम विभाग के अनुसार, शाम 7 बजे के बाद बारिश होने की कम संभावना है. ऐसे में मैच रेफरी और अंपायर्स ओवर्स में कटौती करके छोटा मुकाबला करवा सकते हैं. उम्मीद है कि फैंस को कम से 20-20 ओवर का मैच देखने को मिलेगा. हालांकि धर्मशाला का मौसम कभी भी बदल सकता है.

तेज गेंदबाजों की मिलेगी मदद

धर्मशाला में शुक्रवार रात और सुबह हल्की बारिश हुई है. इसके चलते दोनों टीमों की रणनीति और टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव देखने को मिल सकता है. दरअसल, बारिश की वजह से पिच में नमी होगी, जिससे तेज गेंदबाजों को खूब मदद मिलेगी. इस मैदान पर टारगेट चेज करने वाली टीम को ज्यादा मदद मिलेगी, जबकि पहली पारी में बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा.

पहले वनडे के लिए भारत की स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव.