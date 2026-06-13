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IND vs AFG: नंबर-3 बना सिरदर्द, डेब्यू पर भी सस्पेंस… पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?

IND vs AFG Predicted Playing XI: भारतीय टीम शनिवार दोपहर को अफगानिस्तान के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी. इस मैच में भारतीय टीम में कुछ नए खिलाड़ियों को डेब्यू हो सकता है, जबकि ईशान किशन की वापसी हो सकती है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 13, 2026 11:29:34 AM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?


IND vs AFG Predicted Playing XI: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शनिवार (13 जून) से शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम की प्लेइंग-11 को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पूरी तरह से फिट हैं और ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं. रोहित शर्मा के साथ कप्तान शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन तीसरे नंबर का पेंच फंसा हुआ है.

दरअसल, विराट कोहली (Virat Kohli) इंजरी की वजह से सीरीज से बाहर चल रहे हैं. उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन वह एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं. ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि क्या जायसवाल तीसरे नंबर पर खेलेंगे या फिर कोई दूसरा खिलाड़ी कोहली की जगह लेगा. जानिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 कैसी होगी…

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ये खिलाड़ी लेगा कोहली की जगह

विराट कोहली वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के सबसे अहम खिलाड़ी हैं. पिछले कुछ मैचों में विराट कोहली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. ऐसे में भारतीय टीम को किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है, जो कोहली की जगह ले पाए. जायसवाल एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अभी तक तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी नहीं की है. ऐसे में भारत के पास ईशान किशन का ऑप्शन बचता है, जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं. ईशान किशन पिछले कुछ महीनों से शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं. वह टी20 इंटरनेशनल में भी भारत के लिए नंबर-3 की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

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मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा?

मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और केएल राहुल यह जिम्मेदारी संभालेंगे. वनडे में उप-कप्तान श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ हैं. वहीं, केएल राहुल नंबर-5 पर बल्लेबाजी और विकेटीपिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं. इसके बाद छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या की जगह नीतीश कुमार रेड्डी खेलते हुए दिखाई देंगे.

गेंदबाजी की कमान किसके हाथ?

पहले वनडे में गेंदबाजी की बात करें, तो भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की कमी खलेगी. उनकी जगह अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे. उनके साथ गुरनूर बरार या प्रिंस यादव तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में खेल सकते हैं, जो अपना डेब्यू करेंगे. वहीं, स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कुलदीप यादव और वाशिंग्टन सुंदर के हाथों में होगी.

पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग XI

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, ईशान किशन/यशस्वी जयसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश रेड्डी, वाशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार/प्रिंस यादव.

Tags: IND vs AFGrohit sharmavirat kohli
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