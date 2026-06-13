IND vs AFG 1st ODI: कुलदीप-जायसवाल OUT, 2 गेंदबाजों का डेब्यू… अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग XI

IND vs AFG 1st ODI: भारत बनाम अफगानिस्तान के पहले वनडे मैच में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस से पहले दो खिलाड़ियों को वनडे डेब्यू कैप मिली. इनमें महाराष्ट्र के स्पिन ऑलराउंडर और पंजाब के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार शामिल हैं. इन दोनों खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. पहले वनडे के लिए टॉस से पहले दोनों खिलाड़ियों को वनडे डेब्यू की कैप मिली. हर्ष दुबे आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हैं. आईपीएल 2026 में हर्ष दुबे ने शानदार प्रदर्शन किया था. वहीं, गुरनूर बरार अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. जानें इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में…

कौन हैं हर्ष दुबे?

हर्ष दुबे महाराष्ट्र के युवा स्पिन ऑलराउंडर हैं, जिन्हें पहली बार भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला है. 23 साल के हर्ष दुबे आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हैं. IPL 2026 में हर्ष दुबे ने 8 मैचों में 8 विकेट चटकाए थे. विदर्भ के लिए खेलने वाले हर्ष दुबे का घरेलू क्रिकेट में भी शानदार रिकॉर्ड है. हर्ष दुबे ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 27 मैचों में 133 विकेट हासिल किए हैं. इसके अलावा 30 लिस्ट ए मैचों में 31 विकेट चटकाए हैं. अपनी स्पिन गेंदबाजी के अलावा हर्ष दुबे लोअर ऑर्डर में बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं.

𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗿𝘂𝗲 🧢🇮🇳 Congratulations to Harsh Dubey and Gurnoor Brar on receiving their ODI debut caps from KL Rahul and Shubman Gill respectively 👏 Updates ▶️ https://t.co/lCuohEZYAl #TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/GoZSxHSHVf — BCCI (@BCCI) June 13, 2026

कौन हैं पंजाब के गुरनूर बरार?

पंजाब के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार आईपीएल में गुजरात टाइटंस की स्क्वाड का हिस्सा हैं. हालांकि इस सीजन गुरनूर बरार को खेलने का मौका नहीं मिला है. गुरनूर बरार साउथ अफ्रीका के दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन को अपना आदर्श मानते हैं. साल 2021 में उन्होंने पंजाब के लिए लिस्ट ए डेब्यू किया था, जिसके बाद फर्स्ट क्लास में भी मौका मिला. गुरनूर बरार ने फर्स्ट क्लास में 18 मैच खेले हैं, जिसमें 52 विकेट हासिल किए हैं. इसके अलावा लिस्ट ए क्रिकेट में उनके नाम 9 मैचों में 12 विकेट दर्ज हैं. गुरनूर बरार को साल 2027 वनडे विश्व कप के लिए भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है, जो अपने लंबे कद का फायदा उठाकर धारदार गेंदबाजी कर सकते हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग XI

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान की प्लेइंग XI

इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मोहम्मद सलीम सफी, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी.