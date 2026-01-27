4, 6, 6 के साथ वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी, जड़ दिया धमाकेदार अर्धशतक

IND U19 vs ZIM U19 Vaibhav Suryavanshi score: भारत के जूनियर ‘रन मशीन’ वैभव सूर्यवंशी का बल्ले से लगातार शानदार पारी देखने को मिल रहा है. अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ग्रुप मैच में वैभव ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा की है. 14 साल की वैभव ने बुलावायो के मैदान पर अपने बल्ले का कहर बरकरार रखा है. जिससे जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को उसके घरेलू मैदान पर मुश्किल हो रही है.

वैभव ने 4 चौके और 4 छक्के से लगातार 50 रन पूरा किया, हालांकि अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद वैभव आउट हो गए. उन्होंने 30 गेंदों पर 52 रन बनाए है. वैभव ने मुदजेंगेरे की गेंद पर चिमुगोरो के हाथों कैच आउट हुए है.

झट से 2 विकेट गिरे

भारत का पहला विकेट 54 रन पर गिरा जब एरॉन जॉर्ज आउट हुए. 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 गेंदोंव में 23 रन बनाए पाए है. इसके बाद वैभव और कप्तान आयुष म्हात्रे ने शानदार बल्लेबाजी की. लेकिन जैसे ही टीम 100 रन पर पहुंची वैसे ही दूसरा विकेट गिर गया. जब आयुष म्हात्रे 19 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 21 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें भी विकेटकीपर हाल्बांगाना की गेंद पर चिमुगोरो ने कैच आउट किया है. आयुष 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हुए, और उसी ओवर की पांचवीं गेंद पर भारत को सबसे बड़ा झटका लगा जब वैभव भी आउट हो गए.

वैभव ने 7वें ओवर में अपना असली आक्रामक रूप दिखाया

आउट होने से पहले वैभव ने पारी के 7वें ओवर में अपना असली आक्रामक रूप दिखाया है. जब उन्होंने पांशे माजई की गेंदबाजी पर छक्कों और चौकों की झड़ी लगा दी है. ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव ने बल्ला घुमाया और गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर चार रन के लिए भेज दिया है. अगली ही गेंद पर वैभव ने लॉन्ग-ऑन के ऊपर से एक जोरदार शॉट लगाकर छक्का जड़ा. ओवर की पांचवीं गेंद पर वैभव ने लॉन्ग-ऑन के ऊपर एक और ज़ोरदार छक्का मारा है. इस ओवर में भारत के लिए कुल 18 रन बने. बाद में जब वह अपनी फिफ्टी के करीब पहुंचे, तो वैभव ने एक शानदार चौका मारा और फिर एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया है. यह इस अंडर-19 वर्ल्ड कप में वैभव की दूसरी फिफ्टी है.