IND U19 vs UAE U19: पिता सहवाग की तरह नहीं खेलते आर्यवीर! UAE के खिलाफ जमाया शतक, मगर इस मामले में रह गए पीछे

Aaryavir Sehwag Century: भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप में अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचा दिया है. आर्यवीर ने मंगलवार को यूएई के खिलाफ शानदार शतक लगाया. उन्होंने 131 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जो यूथ वनडे में उनका पहली सेंचुरी है. पिता वीरेंद्र सहवाग की तरह आर्यवीर भी अंडर-19 टीम के लिए ओपनिंग करते हैं. यूएई के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में आर्यवीर सहवाग ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया. उनकी बल्लेबाजी में बेहतरीन टाइमिंग, शानदार फुटवर्क और लंबी पारी खेलने का पेशंस (धैर्य) देखने को मिला. आर्यवीर की बल्लेबाजी देख फैंस को वीरेंद्र सहवाग की याद गई, लेकिन उनकी बैटिंग में एक कमी रह गई.

पिता से अलग अंदाज में खेले आर्यवीर

आर्यवीर सहवाग के शतक के दम पर भारतीय अंडर-19 टीम ने यूएई के खिलाफ मैच में मजबूत पकड़ बना ली है. उन्होंने इस मुकाबले में बिना किसी जोखिम के बल्लेबाजी की. उन्होंने सूझबूझ दिखाई और अपनी पारी को आगे बढ़ाया. हालांकि उनकी बल्लेबाजी में वीरेंद्र सहवाग का अंदाज नहीं दिखा. दरअसल, वीरेंद्र सहवाग अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. वह पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर अटैक करते थे. वहीं, आर्यवीर इस मुकाबले में धैर्य के साथ खेलते दिखाई दिए. आर्यवीर ने 131 गेंदों पर 13 चौके और 2 छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया. उनका यह अंदाज उनके पिता से काफी अलग है.

The pitch had its challenges, but Aaryavir Sehwag had all the answers. ✨ Watch #INDvUAE in the DP World Men’s U19 Asia Cup, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV https://t.co/wDk1jkO1Pn — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 10, 2026

भारत ने बनाई मजबूत पकड़

भारतीय अंडर-19 और यूएई अंडर-19 टीम के बीच अल अमेरात में एशिया कप का मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में यूएई अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से आर्यवीर सहवाग और कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने पारी की शुरुआत की. उन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 62 रनों की पार्टनरशिप हुई. लक्ष्य रायचंदानी 17 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद आर्यवीर ने वीके विनीत के साथ मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया. आर्यवीर ने अपना शतक पूरा करने के बाद 153 रन बनाकर खेल रहे हैं. वहीं, वीके विनीत 44 रन बनाकर दूसरे छोर पर मौजूद हैं.

आर्यवीर का दूसरा फिफ्टी प्लस स्कोर

यह आर्यवीर सहवाग का अंडर-19 एशिया कप में दूसरा फिफ्टी प्लस स्कोर है. उन्होंने पहले मैच में नेपाल के खिलाफ नाबाद 70 रनों की पारी खेली थी. हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला नहीं चला था. वह 22 रन बनाकर आउट हो गए थे. हालांकि अब तीसरे मैच में उन्होंने शतक लगा दिया है.