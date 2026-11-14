Home > खेल > IND U19 vs PAK U19: भारत के हाथ से निकल गया था मैच, फिर मनाल-मोहित ने पलटी बाजी, आखिरी गेंद पर भारत ने पाकिस्तान को रौंदा

IND U19 vs PAK U19: भारत के हाथ से निकल गया था मैच, फिर मनाल-मोहित ने पलटी बाजी, आखिरी गेंद पर भारत ने पाकिस्तान को रौंदा

IND U19 vs PAK U19 Final Highlights: भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को रोमांचक तरीके से हरा दिया है. यह मुकाबला भारत के हाथ से निकल गया था, लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने वापसी की और 338 रनों का टारगेट चेज कर दिया. देखें फाइनल की हाइलाइट्स...

By: Ankush Upadhayay | Published: November 14, 2026 6:54:03 PM IST

भारत ने पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में हराया.
भारत ने पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में हराया.


IND U19 vs PAK U19 Final Match Highlights: भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को करीबी मुकाबले में 1 विकेट से हरा दिया. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय अंडर-19 टीम ने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 338 रनों का टारगेट हासिल किया. इस मुकाबले में दोनों टीमों के फैंस की सांसे अटक गई थीं. एक समय पर भारतीय टीम का हाथ से मैच फिस गया था. 338 रनों का टारगेट चेज कर रही भारतीय अंडर-19 टीम ने सिर्फ 252 रन के स्कोर पर 8 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद मनाल चौहान और मोहित उल्वा की तूफानी पारी के दम पर भारत ने रोमांचक जीत दर्ज की. पारी की आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 3 रन की जरूरत थी. मोहित उल्वा ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई. इसी के साथ भारत ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. जानें मैच में क्या-क्या हुआ…

Tags: Aaryavir Sehwagind u19 vs pak u19IND VS PAK
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