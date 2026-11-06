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IND U19 vs NEP U19: एशिया कप में जूनियर सहवाग ने काटा गदर! नेपाल के खिलाफ ठोकी तूफानी फिफ्टी, 10 विकेट से जीता भारत

IND U19 vs NEP U19: भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने अंडर-19 एशिया कप में पहले ही मैच में तूफानी फिफ्टी लगा दी है. आर्यवीर ने नेपाल के खिलाफ खेले गए मैच में 52 गेंद पर नाबाद 70 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 4 छक्के आए.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 6, 2026 3:51:32 PM IST

आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप में ठोकी तूफानी फिफ्टी.
आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप में ठोकी तूफानी फिफ्टी.


IND U19 vs NEP U19: ACC मेंस अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में नेपाल को हरा दिया है. नेपाल की युवा टीम ने भारत को 129 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने सिर्फ 19.1 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया. भारत की ओर से जूनियर सहवाग यानी वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने तूफानी पारी खेली. उन्होंने 52 गेंद पर नाबाद 70 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 7 चौके और 5 छक्के आए. इस दौरान आर्यवीर सहवाग ने सिर्फ 34 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया. उनके अलावा कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने भी शानदार अर्धशतक लगाया. इसके दम पर भारतीय अंडर-19 टीम ने 10 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज कप टूर्नामेंट का आगाज किया. जानें कैसा रहा मैच…

खबर अपडेट की जा रही है…

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Tags: Aryavir SehwagU19 Asia Cup
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