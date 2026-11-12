U19 Asia Cup: भारत ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को रौंदा, अब पाकिस्तान की बारी, फाइनल में होगी टक्कर

IND U19 vs AFG U19 Semi Final: भारतीय अंडर-19 टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है. भारत ने टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में मुकाबले में अफगानिस्तान को हरा दिया. गुरुवार को खेले गए इस नॉकआउट मैच में भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 93 रनों की पारी खेली, जबकि सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने 51 रन बनाए. उनके अलावा वीके विनीथ ने नाबाद 57 रन बनाए, जबकि यशबर्धन चौहान ने नाबाज 16 रनों की पारी खेली. इसके दम पर भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को हराकर अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में एंट्री की.

अब भारतीय टीम का मुकाबला फाइनल में पाकिस्तान से होगा. पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने बांग्लादेश को पहले सेमीफाइनल मैच में 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है. अब ये दोनों टीमें फाइनल में खिताब के लिए भिड़ेंगी.

कैसा रहा सेमीफाइनल का मुकाबला?

भारत और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला 12 नवंबर को अल अमेरात के मैदान पर खेला गया. इस मुकाबले में अफगानिस्तान अंडर-19 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 227 रन बनाए. अफगानिस्तान की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज नोमान सालारजई और शाह फैसल रहीमी ने 51-51 रनों की पारी खेली.

उनके अलावा कप्तान सोहेल खान ने 36 और सुभान जखैल ने 31 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर अफगानिस्तान ने भारतीय अंडर-19 टीम को 228 रनों का टारगेट दिया. भारत की ओर से गेंदबाजी में ईशान सूद ने 3 विकेट चटकाए. उनके अलावा आर्यन सवसनी ने 2 विकेट लिए, जबकि काव्या पटेल, अर्जुन राजपूत और यशबर्धन चौहान ने 1-1 विकेट हासिल किया.

भारतीय टीम की जबरदस्त बल्लेबाजी

228 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की. पहले विकेट के लिए आर्यवीर सहवाह और कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के बीच 117 रनों की पार्टनरशिप हुई. आर्यवीर सहवाग 62 गेंद पर 51 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन रायचंदानी दूसरे छोर पर टिके रहे. उन्होंने वीके विनीथ के साथ दूसरे विकेट के लिए 77 रनों की साझेदारी की. इसके बाद वो 93 रन बनाकर आउट हुए. भारतीय कप्तान सिर्फ 7 रन से शतक पूरा करने से चूक गए, लेकिन टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया. इसके बाद यशबर्धन सिंह और वीके विनीथ ने मिलकर भारतीय टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई.

14 नवंबर को होगा फाइनल

भारत के साथ ही पाकिस्तान की टीम भी अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है. पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई है. अब खिताब के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल की जंग होगी. यह महामुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा.