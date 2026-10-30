IND vs NZ: प्रसिद्ध कृष्णा वनडे सीरीज से OUT, नीतीश रेड्डी खेलेंगे सिर्फ 1 मैच! BCCI ने दिए कई बड़े अपडेट

Team India Updates for New Zealand Tour: भारतीय क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड दौरे को लेकर कई बड़े अपडेट सामने आए हैं. BCCI ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. बोर्ड ने बताया कि स्टार तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा का सिलेक्शन उनके फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर था. हालांकि वह समय रहते फिट नहीं हो पाए. इसकी वजह से प्रसिद्ध कृष्णा वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. BCCI ने बताया कि प्रसिद्ध कृष्णा हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं. फिलहाल वो इस चोट से उबर रहे हैं. उन्हें मैचों के लिए तैयार होने के लिए जरूरी वर्कलोड बनाने के लिए और समय चाहिए होगा.

कब-खेलेंगे प्रसिद्ध कृष्णा?

BCCI ने बताया कि प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ तीसरे और आखिरी 4 दिवसीय मैच के लिए इंडिया-ए की टीम में शामिल होंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें रिटर्न टू प्ले (RTP) असेसमेंट पास कर लें. इससे उन्हें मैच प्रैक्टिस करने और टेस्ट सीरीज की तैयारी करने का मौका मिलेगा.

नीतीश रेड्डी खेलेंगे पहला वनडे

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम में बदलाव किया है. वनडे सीरीज के पहले मैच में नीतीश कुमार रेड्डी (Nitish Reddy) खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं. यह मुकाबला 4 नवंबर यानी बुधवार को खेला जाएगा. इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ तीसरे और आखिरी 4 दिन के मैच के लिए इंडिया-ए टीम से जुड़ेंगे. इससे नीतीश रेड्डी को 19 नवंबर से शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी.

पहले 3 वनडे मैचों के लिए भारत की अपडेटेड ODI टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी (सिर्फ पहले ODI के लिए).

चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारत की अपडेटेड वनडे टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ दूसरे 4 दिवसीय खेल के लिए भारत-ए की अपडेटेड टीम

यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, यश राठौड़, आर. स्मरण, ध्रुव जुरेल [कप्तान] [विकेट कीपर], वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, शिखर मोहन, मुकेश चौधरी, मुकेश कुमार, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र [विकेट कीपर]।