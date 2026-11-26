IND A vs SL A Semi Final: भारत-ए और श्रीलंका-ए (IND A vs SL A) के बीच एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारत के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने एक बार फिर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाई. हालांकि वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए. सेमीफाइनल के अहम मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी 40 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने 27 गेंद पर 40 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के आए. श्रीलंका के तेज गेंदबाज जनिथ लियानागे ने वैभव सूर्यवंशी को अपना शिकार बनाया. उन्होंने 8वें ओवर की आखिरी गेंद वैभव सूर्यवंशी को अपने जाल फंसाया और उनकी पारी पर ब्रेक लगाया. वैभव सूर्यवंशी ने भले ही इस मुकाबले में 40 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन उनकी एक कमजोरी सभी के सामने आ गई.

कैसे आउट वैभव सूर्यवंशी?

श्रीलंका-ए के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी की बड़ी कमजोरी सामने आ गई है. दरअसल, वह इस मुकाबले में शॉर्ट बॉल पर आउट हुए. जनिथ लियानागे ने वैभव सूर्यवंशी को 8वें ओवर की आखिरी गेंद शॉर्ट बॉल डाली. इस पर वैभव सूर्यवंशी ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन अपना कंट्रोल खो बैठे. लसिथ क्रूसपुले ने आसानी से वैभव सूर्यवंशी का कैच पकड़ लिया. इस तरह वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर शॉर्ट बॉल पर आउट हुए. यह पहली बार नहीं है जब वैभव सूर्यवंशी इस तरह से शॉर्ट बॉल के सामने आउट हुए हैं. इससे पहले टी20 इंटरनेशनल और IPL में भी वैभव शॉर्ट बॉल के खिलाफ आउट हो चुके हैं.

यूएई के खिलाफ ठोके थे 204 रन

वैभव सूर्यवंशी ने सेमीफाइनल से पहले यूएई के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली थी. उन्होंने 24 नवंबर (मंगलवार) को यूएई के खिलाफ 204 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 53 गेंद पर 204 रन बनाए, जिसमें कुल 28 छक्के लगाए. वैभव सूर्यवंशी ने उस मैच में सिर्फ 28 गेंद पर शतक और 52 गेंद पर दोहरा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया.

सेमीफाइनल मैच का क्या हाल?

सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें, तो इंडिया-ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई. वैभव सूर्यवंशी ने 27 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्के के साथ 40 रन बनाए. वहीं, अभिषेक शर्मा 41 गेंद पर 52 रन बनाकर खेल रहे हैं. दूसरे छोर पर कप्तान तिलक वर्मा 19 रन बनाकर मौजूद हैं.