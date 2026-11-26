IND A vs SL A Highlights: श्रीलंका-ए ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के पहले सेमीफाइनल में भारत-ए को बुरी तरह हरा दिया है. इस हार के साथ भारत-ए का फाइनल खेलने का सपना टूट गया है. सेमीफाइनल मुकाबले में भारत-ए को 8 विकेट से करारी हार सामना करना पड़ा. भारत के खिलाफ जीत के बाद श्रीलंका-ए की टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है.

इस मुकाबले में भारत-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 317 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी श्रीलंका-ए ने सिर्फ 41.3 ओवर में 318 रन का टारगेट हासिल कर लिया. अब श्रीलंका की टीम 29 नवंबर को फाइनल का खिताबी मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी. जानें सेमीफाइनल में क्या-क्या हुआ…

श्रीलंका-ए की धमाकेदार बल्लेबाजी

तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारत-ए की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 317 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी श्रीलंका की टीम ने धमाकेदार शुरुआत की. श्रीलंका-ए के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शतक लगाया. लसिथ क्रूसपुले ने 107 गेंद पर 116 रनों की पारी खेली. वहीं, सिनेथ जयवर्धने ने सिर्फ 70 गेंदों पर 105 रन बनाए. इसके अलावा निशान मदुश्का नाबाद 58 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान पवन रत्नायके ने महज 16 गेंद पर 31 रन बनाए. मदुश्का और पवन रत्नायके ने 53 रनों की पार्टनशिप कर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई. इस मुकाबले में भारत-ए की गेंदबाजी निराशाजनक रही. भारत की ओर से सिर्फ हर्षित राणा और शाहबाज अहमद 1-1 विकेट ले पाए. इसके अलावा अन्य कोई गेंदबाज अपनी कुछ कमाल नहीं कर सका.

भारत-ए की बैटिंग कैसी रही?

सेमीफाइनल मुकाबले में भारत-ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई. वैभव सूर्यवंशी ने 27 गेंद पर 40 रनों की पारी खेली, जबकि अभिषेक शर्मा ने 63 गेंद पर 78 रन बनाए. वहीं, कप्तान तिलक वर्मा (53) और शाहबाज अहमद (54*) रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 317 रन बनाए. श्रीलंका-ए की टीम ने इस टारगेट को महज 41.3 ओवर में हासिल कर लिया.