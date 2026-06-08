IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी का जलवा देखने को तैयार? जानें किस चैनल पर आएगा लाइव मैच?

Team India A Tri Series: भारतीय क्रिकेट में इन दिनों जिस युवा खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो हैं 15 साल वैभव सूर्यवंशी. कम उम्र में ही अपने आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज से उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है. आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद अब उनकी नजरें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने पर होंगी. यही वजह है कि फैंस बेसब्री से उनके अगले मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी अब इंडिया टीम ए के साथ श्रीलंका ए दौरे पर नजर आएंगे, जहां त्रिकोणीय सीरीज (ट्राई सीरीज) का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरे के लिए तिलक वर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि रुतुराज गायकवाड़ उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे. युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के मिश्रण वाली इस टीम से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

लाइव टेलीकास्ट का बढ़ा उत्साह

वैभव सूर्यवंशी को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी को देखते हुए ट्राई सीरीज के मुकाबलों का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा. इंडिया टीम अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से करेगी. ऐसे में क्रिकेट प्रेमी इस युवा बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने के लिए उत्सुक हैं. आइए जानते हैं कि ये मुकाबला कब खेला जाएगा और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी.

IND A vs SL A कब खेला जाएगा मैच?

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज का मुकाबला 9 जून को खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार मैच सुबह 10:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस सुबह 9:30 बजे कराया जाएगा.

IND A vs SLA मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी नेटवर्क पर किया जाएगा. टीवी दर्शक मैच का आनंद सोनी स्पोर्ट्स चैनलों पर ले सकते हैं. वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखने वाले फैंस के लिए ये मुकाबला सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध रहेगा.

IND A vs SL A: दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत ए टीम:

वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), निशांत सिंधु, अनुकूल रॉय, आयुष बडोनी, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह चरक, अरशद खान, विप्रज निगम, कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, अंशुल कंबोज.

श्रीलंका ए टीम:

अविष्का फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), सदीरा समाराविक्रमा, सहान अराचिगे (कप्तान), वानुजा सहान, चमिका करुणारत्ने, विजयकांत वियास्कंथ, मोहम्मद शिराज, अहान विक्रमसिंघे, चमिका गुणसेकरा, रविंदु फर्नांडो, गरुका संकेथ, विशेन हलंबगे, कुगथास मथुलन, दुलज समुदिथा.