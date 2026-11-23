IND A vs PAK A Fight Video: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में रविवार को खेले गए मैच में भारत-ए को पाकिस्तान-ए के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में फ्लॉप रहे. उनके बल्ले से 13 गेंद पर सिर्फ 11 रन आए, जिसमें 2 चौके शामिल रहे. पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद इमरान रंधावा की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपना विकेट गंवाया. पाकिस्तान-ए के कप्तान अब्दुल समद ने वैभव सूर्यवंशी का कैच पकड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने घटिया हरकत की.

दरअसल, जब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी आउट (Vaibhav Sooryavanshi) होकर पवेलियन लौट रहे थो, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उनके पास जाकर आपत्तिजनक बातें कहीं. यह सुनकर वैभव सूर्यवंशी ने पवेलियन जाने से पहले मुड़कर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखा. मामला काफी गर्म हो गया था, जिसके बाद अभिषेक शर्मा बीच में आए और वैभव सूर्यवंशी को सीधे पवेलियन जाने के लिए कहा.

मैदान पर गरमाया माहौल

वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद मैदान पर माहौल गरमाया हुआ था. वैभव का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उन्हें उकसाने की कोशिश की और भला-बुरा कहा. ऐसे समय पर भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने समझदारी दिखाई और वैभव को पवेलियन जाने के लिए कहा. इस दौरान अभिषेक शर्मा की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से थोड़ी बहस भी हुई. वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने भी अपना संयम नहीं खोया और सीधे पवेलियन की ओर चले गए. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. देखें वीडियो…

Vaibhav Suryavanshi got out early! No problem, he is still very young, He will learn and come back stronger! #INDAvPAKA https://t.co/T1kSU9uiOF — मो नसीम शेरशाह (@MDNasim491525) November 22, 2026







भारत-पाक के खिलाड़ियों में दिखी आक्रामकता

इस मुकाबले में भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच काफी आक्रामकता देखने को मिली. खासकर भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा बेहद आक्रामक दिखाई दिए. हर्षित राणा की कई बार पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ बहस हुई. हालांकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आक्रामकता दिखाने के साथ ही अच्छा खेल दिखाया और भारत को 48 रनों से हरा दिया.

भारत-ए को मिली करारी हार

इस मुकाबले में भारत-ए को पाकिस्तान-ए के खिलाफ 48 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 313 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम 49.1 ओवर में 265 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई. भारत की ओर से तिलक वर्मा ने शतक लगाया, लेकिन भारत को जीत नहीं दिला पाए.