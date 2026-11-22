Harshit Rana vs Shamyl Hussain: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत-ए बनाम पाकिस्तान-ए के मैच में खूब हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. भारतीय युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा इस मुकाबले में बेहद आक्रामक गेंदबाजी कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के ओपनर माज सदाकत के साथ कई बार तीखी बहस की. सिर्फ माज सदाकत ही नहीं, बल्कि दूसरे ओपनर शमील हुसैन से भी नोकझोंक करते दिखाई दिए. हालांकि माहौल उस समय गर्म हो गया, जब आयुष बदोनी की गेंद पर पाकिस्तानी बल्लेबाज शमील हुसैन आउट हुए.
आयुष बदोनी की गेंद पर हर्षित राणा ने हुसैन का कैच पकड़ा, जिसके बाद उन्होंने आक्रामक तरीके से जश्न मनाया. हर्षित राणा कैच लेते ही पाकिस्तानी ओपनर को मैदान से बाहर जाने का इशारा किया. शमील हुसैन आउट होने के बाद बिना कुछ कहे पवेलियन की ओर लौट गए.
रोहेल जहीर से भी भिड़े हर्षित राणा
इतना ही नहीं, जब पारी के 9वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए, तो फिर उनका आक्रामक अंदाज देखने को मिला. दरअसल, राणा ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पाकिस्तान के बल्लेबाज रोहेल जहीर को LBW आउट किया. जहीर को आउट करते ही हर्षित राणा ने फिर से आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया. उनके इस आक्रामक अंदाज का वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.
Badoni gets the wicket. Harshit has the last word! 🤯 Shamyl departs for 33. Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK https://t.co/aGTouOkxvZ
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
All that fire, all that aggression, and now a wicket to show for it for Harshit Rana. 🥵 Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK https://t.co/mhA1AH4YVE
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026