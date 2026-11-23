IND A vs PAK A Fight: तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारत-ए को एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान-ए से हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में पाकिस्तान-ए ने 48 रनों से जीत दर्ज की. भारत-पाकिस्तान के बीच हुए इस मैच में कई बार खिलाड़ियों के बीच गहमागहमी हुई और हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. इस मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ी काफी आक्रामक नजर आए. खासकर भारतीय युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा गेंदबाजी के दौरान बेहद आक्रामक दिखाई दिए.

उन्होंने अकेले ही पूरी पाकिस्तानी टीम को परेशान कर दिया. हालांकि जब टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम मुश्किल में पड़ी, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी भारतीय बल्लेबाजों को उकसाया. इस दौरान कई बार खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हुई. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इस मैच में कब-कब किसके बीच भिड़ंत हुई?

हर्षित राणा की पाकिस्तानी बल्लेबाजों से भिड़ंत

भारत-पाक के इस मुकाबले में लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान-ए की पहली पारी के दौरान हुई. भारतीय गेंदबाज हर्षित राणा की पाकिस्तान के ओपनर शमील हुसैन से तीखी बहस हुई. इसके माज मदाकत से भी हर्षित राणा की नोकझोंक हुई. इसके बाद जब शमील हुसैन ने अपना हर्षित राणा के हाथ में अपना कैच थमाया, तो भारी बवाल देखने को मिला. हर्षित राणा ने शमील का कैच पकड़ा, तो आक्रामक तरीके से जश्न मनाया और उन्हें सेंड-ऑफ भी दिया.

Harshit Rana again in a heated argument with Pakistani player 😭 #INDvsPAK https://t.co/xxzkJLprT3 — Sandeep Yadav 🪔 (@Kohliitak2) November 22, 2026

इतना ही नहीं, मैच के आखिरी ओवर्स में पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद इमरान रंधावा के साथ हर्षित राणा का भारी विवाद हुआ. रंधावा रन लेते समय से हर्षित राणा से टकरा गए, जिसके बाद हर्षित राणा भड़क गए. रंधावा ने भी इसका जवाब दिया, जिसके बाद हर्षित राणा तेजी से उनकी ओर बढ़े. हालांकि अंपायर ने बीच-बचाव किया और मामले को शांत कराया.

सूर्यवंशी के विकेट पर पाकिस्तानियों की घटिया हरकत

जब भारतीय टीम 314 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी, तो वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए. वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उन्हें उकसाने की कोशिश की और भला-बुरा कहा. ऐसे समय पर भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने समझदारी दिखाई और वैभव को पवेलियन जाने के लिए कहा. इस दौरान अभिषेक शर्मा की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से थोड़ी बहस भी हुई. वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने भी अपना संयम नहीं खोया और सीधे पवेलियन की ओर चले गए.

Vaibhav Suryavanshi got out early! No problem, he is still very young, He will learn and come back stronger! #INDAvPAKA https://t.co/T1kSU9uiOF — मो नसीम शेरशाह (@MDNasim491525) November 22, 2026

हर्षित राणा के आउट होने पर बवाल

जब भारतीय टीम की मुश्किल में फंसी हुई थी, तो हर्षित राणा 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. हर्षित राणा बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बिना खाता खोले आउट हो गए. इमराम रंधावा ने हर्षित राणा का विकेट लिया, जिससे उनकी पहले भिड़ंत हो चुकी थी. हर्षित का विकेट गिरते ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आक्रामक जश्न मनाना शुरू कर दिया और कुछ अपमानजनक बातें कहीं. पाकिस्तान के कई खिलाड़ी सेंड-ऑफ देने हर्षित के करीब पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा आक्रामक सुफियान मुकीम दिखे. वह हर्षित राणा के काफी करीब पहुंच चुके थे. अली रजा के साथ अंपायर ने उन्हें दूर किया.

Harshit out now, MORE DRAMA IN THE MIDDLE 🔥 SUFIYAN MUQEEM IS GOING CRAZY https://t.co/qFLUjBugYh — PCT GEO News (@PakistanCrnrj) November 22, 2026

तिलक वर्मा से भी भिड़े सुफियान

हर्षित राणा के आउट होने के बाद सुफियान मुकीम की भारतीय कप्तान तिलक वर्मा से भी भिड़ंत हो गई. दरअसल, नॉन स्ट्राइकर पर खड़े तिलक वर्मा अपने साथी हर्षित राणा के बचाव में आए और इस दौरान उनकी सुफियान से तीखी बहस हो गई. फिर पाकिस्तान के कप्तान अब्दुल समद ने सुफियान को धक्का देकर दूर किया.

पाकिस्तान-ए ने जीता मैच

इस मुकाबले में भारत-ए को पाकिस्तान-ए के खिलाफ 48 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 313 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम 49.1 ओवर में 265 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई. भारत की ओर से तिलक वर्मा ने शतक लगाया, लेकिन भारत को जीत नहीं दिला पाए.