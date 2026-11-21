IND A vs PAK A: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारतीय टीम ने धमाकेदार शुरुआत की है. टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत-ए ने नेपाल की टीम को बुरी तरह हरा दिया. यह मुकाबला शुक्रवार (20 नवंबर) को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारत-ए की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 332 रन बनाए थे. भारत की ओर से कुमार कुशाग्र और कप्तान तिलक वर्मा ने शतकीय पारियां खेली थीं. इसके जवाब में उतरी नेपाल की टीम महज 26 रन पर ढेर हो गई. भारतीय गेंदबाजों ने नेपाल के बल्लेबाजों पर खूब कहर बरपाया.

प्रिंस यादव ने 5 विकेट चटकाए, जबकि हर्षित राणा ने 4 विकेट हासिल किए. इसके दम पर भारत ने 306 रनों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया-ए की टीम ने टूर्नामेंट का आगाज किया. अब भारतीय टीम की भिड़ंत पाकिस्तान से होने वाली है. जानें कब-कहां होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर…

कब-कहां होगी भारत-पाक की टक्कर?

भारत-ए की टीम एशिया कप राइजिंग स्टार्स में अपना दूसरा मुकाबला रविवार यानी 22 नवंबर को खेलने के लिए उतरेगी. यह मुकाबला पाकिस्तान-ए के खिलाफ होने वाला है, जिसमें तिलक वर्मा की टीम एक बार फिर जीत के इरादे से उतरेगी. भारत और पाकिस्तान का यह मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

वैभव-अभिषेक पर रहेंगी नजरें

भारत-पाकिस्तान की टीमें जब भी किसी मैदान पर आमने-सामने आती हैं, तो रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है. इस मुकाबले में भारत-ए की ओर से युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा भी खेलते दिखाई देंगे. ऐसे में एक बार फिर फैंस की नजरें इस सलामी जोड़ी पर रहेंगी. हालांकि ये दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे. अभिषेक शर्मा सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए थे, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 26 रन बनाए थे.

कैसे देख सकेंगे लाइव?

भारत-ए बनाम पाकिस्तान-ए के मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. वहीं, अगर आप मोबाइल में मैच देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (Sony Liv) के एप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. यहां पर मैच की लाइव की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के लिए इंडिया-ए की टीम

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान, आयुष बदोनी.