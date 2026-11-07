यशस्वी जायसवाल का बल्ला उगल रहा आग! न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ ठोकी लगातार दूसरी सेंचुरी, कीवी गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां

Yashasvi Jaiswal Century: जहां एक भारत की सीनियर टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. वहीं, इंडिया-ए की टीम न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेल रही है. भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल भी इंडिया-ए की स्क्वाड का हिस्सा हैं. वह शुरुआती अनऑफिशियल टेस्ट में फ्लॉप रहे थे, लेकिन अब वो प्रचंड फॉर्म में लौट आए हैं. यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ लगातार दूसरे मैच में शतक लगा दिया है. उन्होंने इंडिया-ए के लिए खेलते हुए तीसरे अनऑफिशियल में 127 गेंद पर शतक लगाया. उन्होंने 138 गेंद पर 102 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 16 चौके और 2 छक्के लगाए. इससे पहले यशस्वी जायसवाल ने दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में तूफानी शतक लगाया था.

इंडिया ने बनाई मजबूत पकड़

इंडिया-ए ने तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट में मजबूत पकड़ बना ली है. यह मुकाबला 7 नवंबर (शनिवार) से बर्ट सटक्लिफ ओवल में शुरू हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड-ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इंडिया-ए की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की जोड़ी पारी की शुरुआत करने आई. यशस्वी और सुदर्शन के बीच 175 रनों की बड़ी साझेदारी हुई. यशस्वी जायसवाल 102 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, साई सुदर्शन 74 रन बनाकर नाबाद रहे. इंडिया-ए ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 217 रन बना लिए हैं.

यशस्वी जायसवाल की खराब रही थी शुरुआत

न्यूजीलैंड दौरे पर गए यशस्वी जायसवाल ने अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज में खराब शुरुआत की थी. न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट में यशस्वी जायसवाल दोनों पारियों में सिर्फ 22 रन ही बना पाए थे. इतना ही नहीं, दूसरे मैच की पहली पारी में जायसवाल का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन फिर उन्होंने दूसरी पारी में नाबाद 155 रन बनाए. अब उन्होंने तीसरे अनऑफशियल टेस्ट में 102 रनों की पारी खेली है.

टेस्ट सीरीज से पहले भारत के लिए खुशखबरी

यशस्वी जायसवाल का फॉर्म में लौटना भारतीय टीम के लिए खुशखबरी है. दरअसल, भारतीय टीम को 19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. यह सीरीज भारतीय टीम के लिए ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस के लिहाज से काफी अहम है. यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में भारत के अहम बल्लेबाज हैं, जो अकेले के दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं.