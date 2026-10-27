IND A vs NZ A: खराब लाइट ने न्यूजीलैंड को बचाया, जीत से सिर्फ 1 कदम दूर थी इंडिया ए, फिर… ड्रॉ हुआ मैच

IND A vs NZ A Highlights: न्यूजीलैंड के खराब मौसम ने इंडिया-ए से एक रोमांचक जीत छीन ली. इंडिया-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच खेला गया पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच खत्म हो गया है. यह मुकाबला आखिरी दिन खराब रोशनी के कारण ड्रॉ पर खत्म हुआ है. इसकी वजह से इंडिया-ए के हाथ से रोमांचक जीत छिन गई. दरअसल, भारतीय टीम को आखिरी दिन जीत के लिए सिर्फ एक विकेट की जरूरत थी, लेकिन तभी मौसम खराब हो गया. इसके बाद मैच दोबारा शुरू ही नहीं हो पाया. नतीजा यह रहा कि न्यूजीलैंड-ए ने मैच ड्रॉ करा लिया. इस मैच में भारत-ए की टीम ने पहली पारी में सिर्फ 113 रन पर ऑलआउट होने के बाद धमाकेदार वापसी की थी. भारत ने कीवी टीम के सामने 313 रनों का टारगेट रखा था, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड-ए ने सिर्फ 187 रन के स्कोर पर 9 विकेट खो दिए थे.

आखिरी विकेट नहीं ले पाया भारत

इंडिया-ए ने न्यूजीलैंड को 313 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में उतरी कीवी टीम ने 170 रन के स्कोर पर 9 विकेट गंवा दिए. इसके बाद न्यूजीलैंड के 11वें नंबर के बल्लेबाज ने भी क्रीज पर समय बिताया और अपनी टीम को हार से बचाया. जेडन लेनॉक्स ने 11वें नंबर पर उतरकर 24 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाए. उन्होंने कर्टिस हीपी के साथ मिलकर आखिरी विकेट के लिए 17 रन जोड़े, जिसके लिए दोनों ने मिलकर 57 गेंदें खेलीं. कर्टिस हीपी ने 187 गेंदों में नाबाद 90 रन बनाए.

इंडिया 113 रन पर हो गई थी ढेर

इस मुकाबले में इंडिया-ए की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. इंडिया-ए की टीम पहली पारी में सिर्फ 113 रन के स्कोर पर ढेर हो गई थी. केएल राहुल (0), यशस्वी जायसवाल (17) और ध्रुव जुरेल (1) जैसे बड़े नाम पहली पारी में फ्लॉप रहे थे, जबकि यश राठौड़ (44*) और देवदत्त पडिक्कल (32) ने कुछ रनों का योगदान दिया था. इसके जवाब में उतरी न्यूजीलैंड-ए ने अपनी पहली पारी में 317 रन बनाए और 204 रनों की विशाल बढ़त बना ली.

इसके बाद जब इंडिया-ए की टीम दूसरी पारी खेलने उतरी, तो भारत के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की. देवदत्त पडिक्कल की 199 रनों की मैराथन पारी खेली. उनके अलावा साई सुदर्शन ने 91 रन बनाए, जबकि यश राठौड़ ने 66 रन, वाशिंगटन सुंदर 52 रनों की पारी खेली. वहीं, आकिब नबी ने 38, आकाश दीप ने 25* और अंशुल कंबोज ने 23 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर इंडिया-ए ने दूसरी पारी में 516 रन बनाए. इससे न्यूजीलैंड-ए को 313 रनों का टारगेट मिला.

भारत की खतरनाक गेंदबाजी

न्यूजीलैंड-ए की टीम ने 313 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 9 विकेट खोकर 187 रन बनाए. हालांकि खराब रोशनी की वजह से मैच रुक गया और फिर दोबारा शुरू नहीं हो पाया. भारत-ए की ओर से आकिब नबी ने 3 विकेट चटकाए, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 2 विकेट लिए. इसके अलावा अंशुल कंबोज, आकाशदीप, मुकेश चौधरी और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट लिए.