IND A vs NZ A: मैच के बीच दादाजी की मजेदार एंट्री! स्कूटर लेकर मैदान में घुसे, आकाशदीप ने रोका खेला, VIDEO वायरल

IND A vs NZ A: इंडिया-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान पर दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा है. यह मुकाबला 31 अक्टूबर को शुरू हुआ, जिसके पहले दिन एक मजेदार नजारा देखने को मिला. इस टेस्ट मैच के दौरान एक अनजान बुजुर्ग व्यक्ति अपनी मोपेड पर सवार होकर मैदान में घुस गया. जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति स्टेडियम में घुसा, तो सभी की नजरें उस पर टिक गईं. वह व्यक्ति अचानक साइट स्क्रीन के सामने आ गया. इसकी चलते मैच थोड़ी देर के लिए रुक गया. हालांकि वह शख्स थोड़ा आगे जाकर मैच देखने के लिए एक जगह पर रुक गया, जिसके बाद खेल दोबारा शुरू हुआ. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना को लेकर लाइव मैच के दौरान कमेंटेटर्स ने भी खूब हंसी-मजाक किया.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

यह घटना टेस्ट के पहले दिन के आखिरी सेशन में हुई. भारतीय टीम का स्कोर 340 रन पर पहुंच गया था. भारत की ओर से आकाशदीप बल्लेबाजी कर रहे थे. इस दौरान एक बुजुर्ग शख्स अपनी मोबिलिटी स्कूटर/ई-स्कूटर पर सवार होकर साइट स्क्रीन के सामने से निकलने लगा. इसकी वजह से बल्लेबाजी कर रहे आकाशदीप को परेशानी हुई, जिसकी वजह से क्रीज से हट गए. ऐसे में रन-अप ले रहे न्यूजीलैंड-ए के गेंदबाज रैंडेल बीच में ही रुक गए. वह बुजुर्ग साइट स्क्रीन के ठीक पीछे वाले खुले रास्ते से मजे में स्कूटर चलाते हुए निकल गया. इसके चलते खेल थोड़ी देर के लिए रुक गया. वह बुजुर्ग व्यक्ति लंबी सफेद दाढ़ी में सेंट क्लॉज जैसे दिखाई दे रहे थे.

They see me rollin… via @blackcaps https://t.co/89nFXV6PHc — Cricket District (@cricketdistrict) October 31, 2026

फैंस ने किए मजेदार कमेंट

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर फैंस खूब मजेदार कमेंट कर रहे हैं. इस घटना से मैच का माहौल मजेदार हो गया. इस दौरान फैंस से लेकर खिलाड़ियों, अंपायर्स और कमेंटेटर्स ने भी खूब मजे लिए.

मैच में क्या-क्या हुआ?

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में इंडिया-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 346 रन बनाए. भारत की ओर से कप्तान ध्रुव जुरेल ने 105 रनों की पारी खेली, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 80 रन बनाए. उनके अलावा आकाशदीप ने 68 रन और साई सुदर्शन ने 41 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत-ए ने पहली पारी में 346 रनों का स्कोर बनाया. इसके जवाब में उतरी न्यूजीलैंड-ए की टीम ने पहली पारी में 3 विकेट खोकर 218 रन बना लिए हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मैथ्यू बोयल 107 और डीन फॉक्सक्राफ्ट 80 रन बनाकर नाबाद हैं.