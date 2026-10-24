IND A vs NZ A: टीम इंडिया के शेर 113 पर ढेर! राहुल-यशस्वी फ्लॉप, सुदर्शन-जुरेल भी नहीं बचा सके लाज

IND A vs NZ A 1st Test: भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर हैं, जहां 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. हालांकि इसी दौरे पर इंडिया-ए की टीम और न्यूजीलैंड-ए के बीच 3 मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज भी खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला 24 अक्टूबर (शनिवार) को लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल में शुरू हुआ. इस मुकाबले के पहले दिन ही सितारों से सजी इंडिया-ए की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई.

घास से भरी पिच पर खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया. इंडिया-ए की टीम सिर्फ 113 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. ऐसे में भारतीय टीम की चिंता बढ़ गई है. दरअसल, इस दौरे पर भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलेगी. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के समीकरण के लिहाज से दोनों टीमों के लिए काफी अहम है.

5 बल्लेबाजों का नहीं खुला खाता

न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट में इंडिया-ए की टीम सिर्फ 113 पर ऑलआउट हो गई. बर्ट सटक्लिफ ओवल के मैदान पर खेले जा रहे मैच में भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी कीवी गेंदबाजों के सामने बेबस दिखाई दिए. टीम के 5 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए. इसमें केएल राहुल, साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर, आकाश दीप और मुकेश कुमार शामिल हैं. ये सभी बल्लेबाज शून्य के स्कोर पर आउट हो गए. केएल राहुल 8 गेंद पर बिना खेलकर भी खाता नहीं खोल पाए. कीवी गेंदबाज फ्रेजर शीट ने राहुल को 0 के स्कोर पर आउट कर दिया. वहीं, साइमन कीन ने साई सुदर्शन को अपना शिकार बनाया.

इंडिया-ए की बल्लेबाजी फेल

इंडिया-ए की ओर से सिर्फ 4 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर पाए. भारत की ओर से यश राठौड़ ने सबसे ज्यादा नाबाद 44 रन बनाए. वहीं, देवदत्त पडिक्कल 32 और यशस्वी जायसवाल 17 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा अंशुल कंबोज ने 10, आकिब नबी ने 5 और कप्तान ध्रुव जुरेल ने सिर्फ 1 रन बनाए. न्यूजीलैंड की ओर से साइमन कीन सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने सिर्फ 24 रन देकर 5 विकेट चटकाए. उनके अलावा जैक गिब्सन ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि फ्रेजर शीट और क्रिस्टियन क्लार्क ने 1-1 विकेट लिया.

मैच का क्या हाल?

मुकाबले की बात करें, तो इंडिया-ए ने पहली पारी में सिर्फ 113 रन बनाए. फिलहाल न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कर रही है. न्यूजीलैंड-ए ने पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना लिए हैं. आकिब नबी ने भारत-ए की ओर से 2 विकेट लिए हैं, जबकि मुकेश चौधरी को 1 विकेट मिला है.