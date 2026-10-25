IND A vs NZ A: केएल राहुल को अचानक क्या हुआ? खुद ही स्टंप पर दे मारा बैट, हिट-विकेट होकर लौटे

KL Rahul Hit Wicket: इंडिया-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच के दूसरे दिन भी केएल राहुल बल्ले से फ्लॉप रहे. पहली पारी में केएल राहुल खाता भी नहीं खोल पाए थे, जिसके बाद दूसरी पारी में वो 15 गेंद पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. केएल राहुल दूसरी पारी में काफी अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए. दरअसल, गेंद रोकने की कोशिश में उन्होंने अपने बल्ले से स्टंप को उड़ा दिया. इससे वह हिट विकेट होकर पवेलियन लौट गए.

केएल राहुल ब्रेन फेड मोमेंट के दौरान आउट हुए. दरअसल, केएल राहुल ने फ्रेजर शीट के खिलाफ ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगकर वापस उनकी तरफ आ गई. जैसे ही गेंद धीरे-धीरे स्टंप्स की ओर बढ़ी, राहुल ने उसे अपने बल्ले से रोकने की कोशिश की. हालांकि, गेंद को विकेट पर लगने से बचाने के चक्कर में राहुल ने गलती से अपना बल्ला स्टंप्स पर मार दिया.

राहुल ने खुद ही उड़ाया विकेट

दरअसल, दूसरी पारी के दौरान शॉट खेलने के बाद केएल राहुल (KL Rahul) का ब्रेन फेड हो गया. राहुल ने जैसे ही गेंद को डिफेंड किया, वह पिच पर बाउंस होकर स्टंप की तरफ जाने लगी. केएल राहुल को लगा कि अगर गेंद स्टंप से टकराई तो वह आउट हो जाएंगे. ऐसे में, गेंद को स्टंप तक जाने से रोकने के लिए उन्होंने अपना बल्ला आगे किया, लेकिन इस दौरान वह खुद पर संतुलन नहीं रख सके और उनका बैट स्टंप से टकरा गया. इसकी वजह से वो हिट-विकेट हो गए. सोशल मीडिया पर राहुल के इस हिट-विकेट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

पहली पारी में कैसे आउट हुए राहुल?

वहीं, पहली पारी में भी भारतीय ओपनर केएल राहुल निराशाजनक तरीके से आउट हो गए थे. फ्रेजर शीट ने ऑफ स्टंप के बाहर एक ऐसी गेंद डाली, जो बाहर की तरफ निकल रही थी. गेंदबाज ने केएल राहुल को ड्राइव खेलने के लिए ललचा दिया, राहुल ने अपने पैरों को ठीक से हिलाए बिना ही गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश की, जिससे गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर विकेटकीपर मिशेल हे के पास चली गई. कीपर ने बिना किसी गलती के आसानी से कैच पकड़ लिया. केएल राहुल पहली पारी में 8 गेंद पर बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो इंडिया ए की टीम पहली पारी में सिर्फ 113 रन के स्कोर पर सिमट गई थी. इस पारी में इंडिया-ए के 5 बल्लेबाज बिना खाता खोले ही आउट हो गए. इंडिया-ए के लिए यश राठौड़ ने सबसे ज्यादा नाबाद 49 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने भी 32 रनों का योगदान दिया था, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 17 और अंशुल कंबोज ने 10 रन बनाए थे.

इसके जवाब में न्यूजीलैंड-ए की टीम ने पहली पारी में 317 रन बनाए और इंडिया-ए पर 204 रनों की बढ़त बनाई. इसके बाद जब इंडिया-ए अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी, तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सस्ते में आउट हो गए. हालांकि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक देवदत्त पडिक्कल (56) और साई सुदर्शन (39) ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया. दिन के अंत तक इंडिया-ए का स्कोर 2 विकेट पर 106 रन रहा.