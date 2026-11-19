IND A vs NEP LIVE Streaming: भारत के 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी जल्द ही एक्शन में दिखाई देंगे. इस बार वैभव सूर्यवंशी टी20 फॉर्मेट नहीं, बल्कि 50 ओवर में खेलते नजर आएंगे. दरअसल, 19 नवंबर से दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का आगाज हो चुका है. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम तिलक वर्मा की कप्तानी में खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी. इस टीम में युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा भी शामिल हैं, जो अपने बल्ले से तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का पहला मुकाबला नेपाल के खिलाफ होने वाला है, जिसमें एक बार फिर क्रिकेट फैंस की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी. ऐसे में आइए जानते हैं भारत-ए बनाम नेपाल का रोमांचक मुकाबला कब-कहां खेला जाएगा? जानें पूरी डिटेल्स…

कब-कहां होगा भारत-नेपाल का मैच?

एशिया कप राइजिंग स्टार्स (ACC Rising Stars Asia Cup) में इंडिया-ए की टीम नेपाल के अपना पहला मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी. यह मुकाबला 20 नवंबर (गुरुवार) को कतर की राजधानी दोहा में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 3 बजे टॉस होगा. खास बात यह है कि यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट नहीं, बल्कि 50 ओवर के वनडे में खेला जाएगा.

टीवी पर कैसे देख सकेंगे लाइव?

भारत-ए बनाम नेपाल के मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. वहीं, अगर आप मोबाइल में मैच देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (Sony Liv) के एप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. यहां पर मैच की लाइव की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

कैसा है भारत-ए का स्क्वाड?

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के लिए इंडिया-ए की एक मजबूत टीम चुनी गई है. इस टीम की कमान तिलक वर्मा को सौंपी गई है, जबकि रिंकू सिंह को उप-कप्तान बनाया गया है. वहीं, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा भी टीम में शामिल हैं. इसके अलावा प्रभसिमरन सिंह, आयुष बडोनी और कुमार कुशाग्र को स्क्वाड में मौका मिला है. ऑलराउंडर्स में सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे और तनुश कोटियन शामिल हैं, जबकि तेज गेंदबाजी अटैक में हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अरशद खान हैं.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के लिए इंडिया-ए की टीम

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), तिलक वर्मा (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान, आयुष बडोनी.