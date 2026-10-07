IND A vs AUS A: कौन हैं तन्मय बलोदा? ऑस्ट्रेलियाई के खिलाफ बरपाया कहर, 14 विकेट लेकर मचाई सनसनी

Who Is Tanmay Baloda: ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम को दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में भारत के खिलाफ 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में भारत को चौथी पारी में जीत के लिए सिर्फ 11 रनों की जरूरत थी. भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए इस आसान से टारगेट को हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही भारतीय अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को 2 मैचों की मल्टी-डे सीरीज में 2-0 अपने नाम कर ली.

दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में भारत की जीत के हीरो युवा स्पिनर तन्मय बलोदा रहे. उन्होंने अकेले ही 14 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया और मुकाबले को एकतरफा बना दिया. इस मुकाबले के बाद तन्मय बलोदा की चारों ओर चर्चा हो रही है. ऐसे में आइए जानते कौन हैं तन्मय बलोदा…

कौन हैं तन्मय बलोदा?

18 साल के युवा स्पिनर हरियाणा के पलवल के रहने वाले हैं. उनका जन्म अगस्त 2008 में पैदा हुए थे. तन्मय बलोदा स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 मैच से पहले उनके पास सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मैच का अनुभव था. तन्मय बलोदा ने इसी साल जून में असम के खिलाफ 5 विकेट लिए थे, जबकि बंगाल के खिलाफ भी 5 विकेट चटकाए थे. अब ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ तन्मय बलोदा ने अपने शानदार प्रदर्शन से सनसनी मचा दी है. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में पहली पारी में 32 रन देकर 6 विकेट हासिल किए. इसके बाद दूसरी पारी में 41 रन देकर 8 विकेट चटकाए.

कैसा रहा दूसरा मैच?

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से चार्ली हेंडरसन के 37 रन बनाए, जबकि नील पटेल के 31 रनों की पारी खेली. भारत के ओर से तन्मय ने 6 विकेट चटकाए. इसके जवाब में भारतीय अंडर-19 टीम ने पहली पारी में 315 रन बनाए. भारत की ओर से अभिप्राय बिस्वास ने 73 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान यशवर्धन ने 52 और मनल चौहान ने 34 रन बनाए. इसके दम पर 141 रनों की बढ़त बना ली.

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 की ओर से स्पेंसर ग्रीन ने 7 विकेट लिए. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 151 रन बना सकी. ऑस्ट्रेलिया की ओर से ब्लेक कैटल ने 63 रन बनाए, जबकि एली ब्रेन ने 39 रनों की पारी खेली. इससे भारतीय टीम की सिर्फ 11 रन का टारगेट मिला. भारत ने दूसरी पारी में 11 रन का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया.