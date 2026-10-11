IND A vs AUS A: सूर्यांश-गुरजपनीत ने बचाई लाज! आखिरी वनडे में जीता भारत, मगर ऑस्ट्रेलिया ने जीती सीरीज

IND A vs AUS A 3rd ODI: इंडिया-ए ने तीसरे अनऑफिशियल वनडे में ऑस्ट्रेलिया-ए को हरा दिया. इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 49 रन से जीत हासिल की. हालांकि भारत को इस सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया-ए ने शुरुआती 2 मैचों में ही जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमा लिया था. भारत-ए को सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि तीसरे यानी आखिरी मैच में भारत ने वापसी करते हुए जीत हासिल की.

इसी के साथ भारतीय टीम ने जीत के साथ सीरीज का अंत किया. इस मुकाबले में भारत-ए की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 275 रनों पर सिमट गई थी. इसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया-ए की टीम 226 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. जानें कैसा रहा मैच…

प्रियांश-शेडगे ने बल्ले से दिखाया दम

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया-ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारत की ओर से प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने पारी की शुरुआत की. प्रियांश ने 45 गेंदों पर 49 रनों की पारी खेली, जबकि प्रभसिमरन सिंह ने 34 गेंदों पर 39 रन बनाए. इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल (2), कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (33) और रजत पाटीदार (3) जैसे स्टार खिलाड़ी सस्ते में आउट हो गए. फिर सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम ने पारी की संभाला.

शेडगे ने 66 रनों की पारी खेली, जबकि विप्रज ने 40 रन बनाए. इसके दम पर इंडिया-ए ने 47.3 ओवर में 275 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया-ए की ओर से बेन ड्वारशुइस और विल सदरलैंड ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट झटके, जबकि लियाम स्कॉट को 2 विकेट हासिल किए.

भारत ने कैसे जीता मैच?

ऑस्ट्रेलिया-ए की टीम 276 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 226 रन पर ढेर हो गई. ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलिप ने 48 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 56 रनों की पारी खेली. उनके अलावा नाथन मैकस्वीनी ने 58 गेंदों पर 39 रन बनाए, जबकि लाछलन शॉ ने 31 रन और निखिल चौधरी ने 29 रनों का योगदान दिया.

इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की संभलने का मौका ही नहीं दिया. मेहमान टीम 46.2 ओवर में सिर्फ 226 रनों पर सिमट गई. इसके चलते भारत ने 49 रनों से मैच जीत लिया. भारत की ओर से गुरजपनीत सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए, जबकि यश ठाकुर और निशांत सिंधु ने 2-2 विकेट चटकाए. इसके अलावा विप्रज निगम और अनुकूल रॉय ने 1-1 विकेट लिए.