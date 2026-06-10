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IND A vs AFG A 2nd ODI Playing 11: वैभव सूर्यवंशी के साथ कौन करेगा ओपनिंग? अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसी होगी भारत की Playing 11!

IND A vs AFG A 2nd ODI Predicted Playing 11: क्या अफगानिस्तान के खिलाफ बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11? आईपीएल स्टार वैभव सूर्यवंशी के साथ कौन करेगा ओपनिंग, देखें संभावित 11...

By: Shivani Singh | Published: June 10, 2026 6:10:37 PM IST

IND A vs AFG A 2nd ODI Playing 11: वैभव सूर्यवंशी के साथ कौन करेगा ओपनिंग? अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसी होगी भारत की Playing 11!


इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए 2026 ट्राई-सीरीज दूसरा वनडे: तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ‘ए’ टीम गुरुवार को जब ट्राई-सीरीज के दूसरे वनडे मैच में युवा अफगानिस्तान ‘ए’ टीम के सामने उतरेगी, तो उसकी नजरें अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने पर होंगी. दाम्बुला के रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में भारत पिछले मैच में मिली 8 रनों की रोमांचक जीत के हौसले के साथ उतरेगा. इस मैच में एक बार फिर सबकी नजरें युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जो आईपीएल 2026 में तहलका मचाने के बाद सीरीज के पहले मैच में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे.

कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे वैभव 

महज 15 साल की उम्र में आईपीएल 2026 की ‘ऑरेंज कैप’ अपने नाम करने वाले सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 237.3 के तूफानी स्ट्राइक-रेट से 776 रन कूटे थे. हालांकि, मंगलवार को मेजबान श्रीलंका ‘ए’ के खिलाफ उन्होंने पहले ही ओवर में तीन चौके जड़कर उसी अंदाज में शुरुआत की थी, लेकिन वह 12 गेंदों में 14 रन बनाकर श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मोहम्मद शिराज का शिकार बन गए.

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प्रभसिमरन सिंह भी रहे फ्लॉप 

ओपनिंग में उनके जोड़ीदार और पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह भी पहले वनडे में फ्लॉप रहे, उन्होंने 11 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए. भारत को उस मैच में सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने और जीत दिलाने का पूरा श्रेय चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को जाता है. गायकवाड़ ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए अपने लिस्ट-ए करियर का 21वां शतक (114 गेंदों में 101 रन) जड़ा.

शुरुआती तीन विकेट जल्दी गिर जाने के बाद कप्तान तिलक वर्मा ने पारी को तो संभाला, लेकिन मुंबई इंडियंस का यह बल्लेबाज गायकवाड़ की तुलना में थोड़ा संघर्ष करता नजर आया। तिलक ने अर्धशतक जरूर लगाया, लेकिन टीम को उम्मीद होगी कि अगले मैचों में वह अपनी पुरानी लय में लौटें।

क्या निशांत सिंधु को मिलेगा मौका?

यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया ‘ए’ अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को और मजबूत करने के लिए गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर निशांत सिंधु को प्लेइंग-11 में मौका देती है. टीम को अपने मुख्य स्पिनरों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, क्योंकि पिछले मैच में श्रीलंका को तेज शुरुआत के बाद रोकने के लिए ऑलराउंडर आयुष बदोनी को मोर्चा संभालना पड़ा था.

दूसरी ओर, इमरान मीर की कप्तानी वाली अफगानिस्तान ‘ए’ की टीम इस ट्राई-सीरीज में भारत के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है. अफगान टीम में नूर रहमान और मोहम्मद इसहाक के रूप में कुछ बेहतरीन विकेटकीपर-बल्लेबाज मौजूद हैं, जबकि गेंदबाजी की कमान फरीदून दाऊदजई और जाहिर खान पक्तीन के हाथों में होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 (Predicted Playing 11

इंडिया ए: वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, अरशद खान, विप्रज निगम/निशांत सिंधु, सुयांश शेडगे, अंशुल कंबोज

अफगानिस्तान ए: इमरान मीर (कप्तान), हसन ईसाखिल, खालिद तनावल, एजाज अहमदजई, बहीर शाह, फैसल खान, फरमान सफी, शम्सुर रहमान, नूर रहमान (विकेटकीपर), खलील गुरबाज, जाहिर पक्तीन, फरीदून दाऊदजई

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