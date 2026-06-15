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IND A vs SL A: सुपर ओवर का रोमांच! वैभव सूर्यवंशी-सूर्यांश का नहीं चला जादू, जानें हर एक गेंद पर क्या हुआ?

IND A vs SL A: इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच सुपर ओवर खेला गया, जिसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. सुपर ओवर में श्रीलंका ने इंडिया ए को 7 रनों से हराया. देखें बॉल टू बॉल हाइलाइट्स...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 15, 2026 6:50:24 PM IST

इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए सुपर ओवर.
इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए सुपर ओवर.


IND A vs SL A Super Over: श्रीलंका ए की ओर से सहान अराच्चिगे और अविष्का फर्नांडो बल्लेबाजी करने आए, जिनके सामने अरशद खान गेंदबाजी कर रहे थे. अरशद खान की पहली गेंद पर सहान अराच्चिगे ने 2 रन लिए. फिर अगली गेंद पर वाइड हुई, जिसके बाद दूसरी गेंद पर 1 रन आए. फिर तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो ने 1 रन लिया. इसके बाद चौथी गेंद पर सहान अराच्चिगे ने 3 रन लिए, जबकि पांचवीं गेंद पर फर्नांडो ने सिक्स लगा दिया. फिर अरशद खान ने अगली गेंद नो बॉल डाल दी, जिसके बाद आखिरी गेंद पर बाई का 1 रन आया. इस तरह श्रीलंका ए ने सुपर ओवर में कुल 16 रन बनाए.

भारत की ओर से सूर्यवंशी मैदान पर उतरे

इंडिया ए को सुपर ओवर में 17 रनों का टारगेट मिला. इंडिया ए की ओर से सूर्यांश शेडगे और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने उतरे, जिनके सामने कुगाथास मथुलन गेंदबाजी करने आए. पहली गेंद पर सूर्यांश शेडगे ने 2 रन लिया. इसके बाद अगली गेंद पर कोई रन नहीं आया, जिसके बाद तीसरी गेंद पर सूर्यांश ने सिंगल लिया. फिर चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने 2 रन लिया, जिसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया. इसके बाद आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 1 रन बना पाए. इसके चलते इंडिया ए को 7 रन से हार का सामना करना पड़ा.

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Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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