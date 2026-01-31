Home > क्रिकेट > IND Vs NZ 5th T20I: ईशान का शतक, अर्शदीप का पंजा…भारत के आगे न्यूजीलैंड ने टेके घुटने; पांचवें टी20I में जीत हासिल कर सीरीज 4-1 से की अपने नाम

IND Vs NZ 5th T20I: ईशान का शतक, अर्शदीप का पंजा…भारत के आगे न्यूजीलैंड ने टेके घुटने; पांचवें टी20I में जीत हासिल कर सीरीज 4-1 से की अपने नाम

IND vs NZ T20Is: सूर्यकुमार यादव की इंडिया ने ईशान किशन के 103 रन और अर्शदीप सिंह के पांच विकेट की बदौलत IND vs NZ T20I सीरीज़ 4-1 से जीत ली है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 31, 2026 11:46:38 PM IST

भारत ने सीरीज 4-1 से की अपने नाम
भारत ने सीरीज 4-1 से की अपने नाम


IND Vs NZ 5th T20I Result: भारत ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ अपनी पांचवीं और आखिरी बाइलेटरल सीरीज़ का T20I मैच 46 रनों से आसानी से जीत लिया है. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए, मेन इन ब्लू को शुरुआत में कुछ झटके लगे, सबसे पहले संजू सैमसन के रूप में, जिनका प्रदर्शन एक बार फिर खराब रहा.
 
अभिषेक शर्मा ने कुछ अच्छा खेल दिखाया, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद आउट हो गए. इसके बाद, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने 137 रनों की पार्टनरशिप करके भारत को एक बड़े टोटल की ओर बढ़ाया.

ईशान किशन ने जड़ा पहला T20I शतक 

ईशान किशन, जो 2023 में ICC वर्ल्ड कप के बाद पहली बार नेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं, उन्होंने इस सीरीज़ में बहुत प्रभावित किया है. हालांकि, आज रात उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन था, क्योंकि उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ा, और सबसे अनुभवी कीवी गेंदबाजों के खिलाफ भी बाउंड्री लगाईं.
 
किशन ने अपनी 43 गेंदों में 103 रनों की पारी में 6 चौके और 10 छक्के लगाए. बाद में उन्हें विकेटकीपिंग की ज़िम्मेदारी भी दी गई, और उन्होंने स्टंप्स के पीछे संजू सैमसन की जगह ली.
 
खास बात यह है कि सूर्यकुमार यादव ने ईशान किशन के साथ 30 गेंदों में 63 रनों की पार्टनरशिप की. हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और शिवम दुबे के फिनिशिंग टच से भारत 20 ओवर में 271-5 के बड़े स्कोर तक पहुंचा.

अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाया न्यूज़ीलैंड 

न्यूज़ीलैंड के सामने 160 गेंदों में 272 रनों का मुश्किल लक्ष्य था. फिर भी, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, उससे मेन इन ब्लू को कड़ी टक्कर मिली. फिन एलन ने खासकर 38 गेंदों में 80 रनों की पारी से प्रभावित किया, लेकिन जब वह आउट हो गए, तो कोई और मज़बूत मुकाबला नहीं कर सका.
 
विकेट लगातार गिरते रहे, क्योंकि अर्शदीप सिंह, जिनकी पावर प्ले में पिटाई हुई थी, उन्होंने वापसी करते हुए पांच विकेट लिए. न्यूज़ीलैंड आखिरकार मैच के आखिरी ओवर में 225 रनों पर ऑल आउट हो गया, और IND बनाम NZ T20I सीरीज़ 4-1 के नतीजे के साथ खत्म हुई.

Tags: arshdeep singhIND Vs NZ 5th T20IIndia vs New Zealandishan kishanSURYAKUMAR YADAV
IND Vs NZ 5th T20I: ईशान का शतक, अर्शदीप का पंजा…भारत के आगे न्यूजीलैंड ने टेके घुटने; पांचवें टी20I में जीत हासिल कर सीरीज 4-1 से की अपने नाम

