इमरान खान के बेटों ने PCB चेयरमैन पर बोला हमला, बोले- खुद को बेवकूफ बनाया, लेकिन…

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों सुलेमान और कासिम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी पर तीखा हमला बोला है. दोनों ने इंग्लैंड दौरे के दौरान मैच का बहिष्कार करने की कथित धमकी को लेकर पीसीबी की आलोचना की. कासिम ने कहा कि इस पूरे मामले में मोहसिन नकवी और पीसीबी ने खुद को “बिल्कुल बेवकूफ” साबित किया. विवाद उस समय शुरू हुआ, जब स्काई स्पोर्ट्स ने सुलेमान और कासिम का इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज माइकल एथरटन के साथ इंटरव्यू कराया था. इसमें इमरान खान के बारे में बातचीत हुई थी और इसे दूसरे टेस्ट के दौरान प्रसारित किया जाना था.

रिपोर्टों के मुताबिक, पीसीबी इस इंटरव्यू से नाराज था और कथित तौर पर उसने इसे प्रसारित किए जाने पर मैदान में नहीं उतरने की धमकी दी थी. इंटरव्यू का प्रसारण कुछ समय के लिए टाल दिया गया, लेकिन बाद में इसे दिखाया गया और पाकिस्तान की टीम ने मैच में हिस्सा लिया. हालांकि, पाकिस्तान के तत्कालीन कोच सरफराज अहमद और कप्तान बाबर आजम ने ऐसी किसी बहिष्कार की धमकी की जानकारी होने से इनकार किया था. बाद में खराब प्रदर्शन के कारण सरफराज अहमद को कोच पद से हटा दिया गया.

सुलेमान और कासिम ने पीसीबी को घेरा

कासिम ने द टेलीग्राफ से बातचीत में कहा; “उन्होंने खुद को बिल्कुल बेवकूफ बना लिया.” वहीं, सुलेमान ने कहा; “मुझे किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वे इतने असंवेदनशील तरीके से मैच में नहीं उतरने की धमकी देंगे.” उन्होंने यह भी कहा कि पीसीबी को किसी पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी के इंटरव्यू को हटाने के लिए कहना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होना चाहिए. सुलेमान के मुताबिक, यह मामला राजनीति से जुड़ा नहीं था, बल्कि उनके पिता की मानवीय स्थिति और स्वास्थ्य से संबंधित था.

इमरान की सेहत को लेकर बढ़ी चिंता

इमरान खान पिछले करीब तीन साल से पाकिस्तान में जेल में बंद हैं और उनके बेटे लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं. इस मामले में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और इमरान खान के राजनीतिक मत अलग हैं. हाल ही में भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और कपिल देव समेत 21 पूर्व इंटरनेशनल कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से इमरान को बेहतर चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा देने की अपील की थी. इमरान को अदालत के आदेश पर मेडिकल जांच के लिए कुछ समय सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, जिसके बाद उन्हें वापस अदियाला जेल भेज दिया गया. पूर्व कप्तानों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड से उनकी जांच कराने की मांग की है. यह मांग खास तौर पर उनकी दाईं आंख की रोशनी कम होने की खबरों के बाद उठी है.