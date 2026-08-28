पाकिस्तान की गीदड़भभकी! इमरान खान के बेटों की इंटरव्यू के बाद PCB की धमकी, लॉर्ड्स टेस्ट से पीछे हटने की दी धमकी

Imran Khan Son Interview: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान की इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी बुरी तरह से बौखला गया है. यहां तक जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ब्रॉडकास्टर स्काई स्पोर्ट्स के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान अपनी टीम को मैदान से हटाने तक की धमकी दे डाली.

यह विवाद पहले दिन तब शुरू हुआ जब स्काई स्पोर्ट्स ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक एथर्टन द्वारा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों – कासिम और सुलेमान खान के साथ किए गए एक पहले से रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू को प्रसारित किया.

इमरान के बेटों ने जताई चिंता

बुधवार को उसी स्थान पर फिल्माए गए इस सेगमेंट में इमरान खान के बेटों ने अपने पिता की सेहत और खराब होती आंखों की रोशनी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की. PCB ने लाइव मैच कवरेज में राजनीतिक विषयों को शामिल करने पर आपत्ति जताई और कथित तौर पर चेतावनी दी कि अगर यह फीचर प्रसारित किया गया तो वह दोपहर के सत्र के लिए अपने खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में ही रखेगी. स्काई ने लंच ब्रेक के दौरान प्रसारित करने से पहले इस सेगमेंट को रोक दिया. इसके बाद PCB ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अंततः अपनी धमकी से पीछे हट गई और पाकिस्तान दोपहर के सत्र के लिए मैदान पर लौट आया.

#Pakistan has threatened #England that it will #boycott the Lord’s Test if SKY telecast the interview between Michael Atherton and Imran Khan son’s, who is the former Prime Minister of Pakistan. So, they are making this threat—but who gave them this idea? The idea was given by… pic.twitter.com/YEj7WiEPI8 — Ğëňeral Jānta Party(ĞJP)🇮🇳 (@satyacric2bat) August 27, 2026







ब्रिटिश मीडिया के अनुसार, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) को इस शिकायत के बारे में सूचित किया गया था. खबरों के अनुसार, टेस्ट सीरीज के पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर द्वारा यह इंटरव्यू प्रसारित नहीं किया गया था.

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किस मामले में जेल में बंद हैं इमरान खान?

73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 में भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं. तब से उन्हें एक मामले में दोषी ठहराया गया है और 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. इमरान खान ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि उनके खिलाफ मामले राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं. उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है और वे तीन साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं.

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