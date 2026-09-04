‘मैं बेवकूफ होता अगर…’ किरण मोरे-जावेद मियांदाद विवाद पर क्या बोले थे इमरान खान? किसे बताया था सही

भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार 4 मार्च 1992 को आईसीसी विश्व कप में मुकाबला हुआ था. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा मजेदार और गर्मागर्म पल देखने को मिला, जिसे आज भी याद किया जाता है. पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज जावेद मियांदाद और भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी. हालांकि, इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान का रुख काफी अलग था.

पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 217 रन का लक्ष्य मिला था. जावेद मियांदाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. इसी दौरान युवा सचिन तेंदुलकर गेंदबाजी कर रहे थे और किरण मोरे ने विकेट के पीछे कैच की अपील की. गेंद मियांदाद के पैड से लगकर विकेटकीपर के हाथों में गई थी, लेकिन अंपायर डेविड शेफर्ड ने अपील को खारिज कर दिया. इसके बाद मैदान पर माहौल अचानक बदल गया.

मियांदाद ने मोरे के अंदाज की नकल की

अगली गेंद से पहले जावेद मियांदाद ने बल्लेबाजी से हटकर किरण मोरे से बात करनी शुरू कर दी. इसके बाद उन्होंने मोरे के बार-बार उछलकर अपील करने के अंदाज की नकल की. मियांदाद की इस हरकत ने मैदान पर मौजूद दर्शकों को खूब हंसाया, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव भी बढ़ गया. भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में वैसे भी काफी दबाव रहता था और इस घटना ने मैच में और रोमांच भर दिया.

इमरान खान ने क्यों नहीं रोका मियांदाद?

इस घटना को लेकर इमरान खान ने कहा था कि अगर वह मियांदाद की हरकतों और उनके उछलने को रोकने में अपना समय लगाते तो यह उनकी बेवकूफी होती. उन्होंने कहा कि टीम को उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हो सकती हैं. ऐसी चीज पर समय क्यों बर्बाद किया जाए, जो हो ही नहीं सकती? इमरान का यह बयान उनके शांत और मैच पर ध्यान केंद्रित रखने वाले रवैये को दिखाता है. मियांदाद और मोरे की यह नोकझोंक आज भी विश्व कप के सबसे यादगार भारत-पाकिस्तान क्रिकेट पलों में गिनी जाती है.