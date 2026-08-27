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‘इमरान खान की हालत ठीक नहीं, वह पहले से ज्यादा कमजोर…’ टीम इंडिया के पूर्व कोच ने जताई चिंता

टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने इमरान खान की सेहत पर चिंता जताते हुए कहा कि वह अब पहले जैसे मजबूत नहीं दिख रहे हैं. इमरान 2023 से जेल में हैं. 21 पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उनके बेहतर इलाज और मानवीय व्यवहार की अपील की है.

By: Satyam Sengar | Published: August 27, 2026 7:38:21 PM IST

इमरान खान के हेल्थ पर पूर्व कोच ने जताई चिंता.
इमरान खान के हेल्थ पर पूर्व कोच ने जताई चिंता.


Imran Khan Health: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और भारत के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता जताई है. चैपल ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एक वीडियो देखा, जिसमें इमरान खान को अस्पताल ले जाने के लिए व्हीलचेयर पर बैठाया गया था. वीडियो में इमरान काफी कमजोर नजर आ रहे थे. चैपल ने कहा कि 73 साल की उम्र में इमरान अब पहले की तरह मजबूत और फिट दिखाई नहीं दे रहे हैं.

इमरान खान साल 2023 से भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद हैं. उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है. पिछले सप्ताह पाकिस्तान के 21 पूर्व क्रिकेटरों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर इमरान के साथ मानवीय व्यवहार करने और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की अपील की थी. यह अपील उन खबरों के बाद की गई, जिनमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी जांच बहुत कम समय में पूरी कर दी.

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पहले जैसे मजबूत नहीं दिख रहे इमरान
ग्रेग चैपल ने ‘द ग्रेड क्रिकेटर’ पॉडकास्ट पर बात करते हुए कहा कि इस समय इमरान की हालत में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है. उन्होंने बताया कि करीब छह साल पहले पाकिस्तान में उनकी इमरान से मुलाकात हुई थी. उस समय इमरान काफी मजबूत और स्वस्थ नजर आते थे. हालांकि, हालिया वीडियो में उन्हें देखकर चैपल को लगा कि उनकी शारीरिक स्थिति अब काफी कमजोर हो गई है. उन्होंने कहा कि इमरान व्हीलचेयर पर थे और पहले की तरह मजबूत नजर नहीं आ रहे थे.

दाईं आंख में परेशानी, तीन साल से अलगाव में हैं
चैपल ने यह भी कहा कि इमरान की दाईं आंख में परेशानी होने की खबरें सामने आई हैं. इसके अलावा, वह करीब तीन साल से अलगाव में रह रहे हैं. चैपल ने कहा कि इतने लंबे समय तक अकेले रहना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है. इससे पहले फरवरी में भी इमरान की दाईं आंख की रोशनी प्रभावित होने की खबर सामने आई थी. इसके बाद 21 पूर्व खिलाड़ियों में से कुछ ने पाकिस्तानी अधिकारियों से उनके उचित इलाज की व्यवस्था करने की मांग की थी.

Tags: Greg ChappelImran Khan
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