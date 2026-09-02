Imam Ul Haq: नकली चोट का बहाना पड़ा भारी! PCB की रडार में आए इमाम-उल-हक, वकील की पड़ेगी जरूरत

Imam Ul Haq Fake Injury: पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं. काफ इंजरी को लेकर हुए विवाद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने उनकी चोट की जांच करने का फैसला लिया है. अगर इस जांच में इमाम-उल-हक को दोषी पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में पहली पारी में फील्डिंग के दौरान इमाम को चोट लगी थी, जिसके बाद वो दोनों पारियों में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे थे.

PCB ने इमाम के मसल्स टियर होने की जानकारी दी थी. हालांकि लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन इमाम उल हक पट्टियां बांधकर प्रैक्टिस करते नजर आए थे. उनका वीडियो सामने आने के बाद कई पूर्व खिलाड़ियों ने उन्हें ड्रामेबाज बताया. सोशल मीडिया पर इमाम की लगातार हो रही आलोचना के बाद PCB ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

इमाम को पड़ेगी वकील की जरूरत

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इमाम-उल-हक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. अब उन्हें बोर्ड की जांच कमेटी के सामने पेश होना होगा, जिसके लिए वो कानूनी सलाह ले सकते हैं. PCB की यह कमेटी इमाम की काफ (पिंडली) इंजरी की जांच करेगी, जिसकी वजह से वह दोनों पारियों में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे थे. बताया जा रहा है कि कमेटी के सामने पेश होने से पहले इमाम कानूनी सलाह लेने की तैयारी में हैं.

ड्रामेबाज हैं इमाम उल हक!

ऐसा पहली बार नहीं है, जब इमाम-उल-हक फेक इंजरी का नाटक किया है. इससे पहले भी वो झूठी चोट का दिखावा कर चुके हैं, जिसकी वजह से यह मामला गंभीर हो गया है. दरअसल, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि टीम के पूर्व फिजियो क्लिफ डीकन ने साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान इमाम की चोट के पैटर्न को संदिग्ध बताया था. इसके अलावा पिछले साल न्यूजीलैंड दौरे से जुड़ी पीसीबी की एक जांच समिति की रिपोर्ट भी सामने आई है. इसके अनुसार, इमाम को पैर के अंगूठे में चोट का बहाना बनाने का दोषी पाया गया था.

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कौन हैं इमाम-उल-हक?

इमाम-उल-हक पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम-उल-हक के भतीजे हैं. उन्होंने साल 2017 में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इमाम ने अभी तक पाकिस्तान के लिए 31 टेस्ट, 75 वनडे और 2 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.