ILT20 Viral Video: जेसन होल्डर की फिसली गेंद पहुंची ‘चौथे स्लिप’; फैंस बोले– T20 में टेस्ट वाला मोमेंट

ILT20 Viral Video: T20 क्रिकेट की तेज़-तर्रार दुनिया में, फैंस ऊंचे छक्के और बिजली जैसी तेज़ यॉर्कर देखने की उम्मीद करते हैं.लेकिन, इंटरनेशनल लीग T20 (ILT20) के 2025 सीज़न के दौरान, वेस्ट इंडीज के दिग्गज जेसन होल्डर ने एक ऐसा पल दिया जिसने क्रिकेट फैंस को हंस-हंसकर लोटपोट कर दिया, जब उन्होंने एक ऐसी बेकाबू गेंद फेंकी जो बल्लेबाज़ को पूरी तरह से चकमा देकर सीधे चौथे स्लिप एरिया में जा गिरी.

दुबई कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए, होल्डर एक स्टैंडर्ड पेस डिलीवरी फेंकने के लिए दौड़ रहे थे.इसके बजाय, गेंद फेंकते समय उनके हाथ से फिसल गई.

हालांकि गेंदबाजों से ऐसी गलतियां कभी-कभी होती रहती हैं, लेकिन यह गलती बहुत ही अजीब थी.गेंद ने न सिर्फ बल्लेबाज़ को चकमा दिया, बल्कि पहले, दूसरे और तीसरे स्लिप फील्डर को भी चकमा दे दिया.

चौथा स्लिप फील्डर के पास पहुंची गेंद

जैसे ही इस डिलीवरी का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, फैंस हंसने लगे.गेंद बल्लेबाज़ और विकेटकीपर के पास से गुज़र गई, और ठीक उसी जगह पहुंची जहां टेस्ट मैच में चौथा स्लिप फील्डर खड़ा होता.

चूंकि T20 मैचों में शायद ही कभी इतना आक्रामक स्लिप कॉर्डन होता है, इसलिए गेंद सीधे खाली जगह पर चली गई.होल्डर ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और अगली गेंद फेंकने के लिए अपने मार्कर पर वापस चले गए.

“TV Umpire to Director, can we check the height on this one for a No Ball?” 🫣 Keep those towels handy, Knights. 🧻#DCvADKR #DPWorldILT20 #WhereTheWorldPlays #AllInForCricket pic.twitter.com/Mi43Apq7hB — International League T20 (@ILT20Official) January 1, 2026

होल्डर, जो अपनी ऊंचाई, कंट्रोल और लगातार सटीकता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, उस पल में गलती कर बैठे.उनके जैसे काबिल गेंदबाज को इतनी ज़्यादा वाइड गेंद फेंकते देखना एक “सिस्टम में गड़बड़ी” जैसा पल था जिसने तुरंत कमेंटेटर्स और फैंस दोनों का ध्यान खींचा.

सोशल मीडिया पर क्लिप हुई वायरल

यहां तक ​​कि ILT20 के ऑफिशियल अकाउंट ने भी इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया.यह फुटेज तेज़ी से वायरल हो गया, और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने इस डिलीवरी को हाल के इतिहास की सबसे असामान्य “वाइड” गेंदों में से एक बताया.हालांकि इससे उनकी टीम को एक्स्ट्रा रन देने पड़े, लेकिन इसने फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट के हाई-प्रेशर माहौल में हंसी का एक दुर्लभ पल दिया.

