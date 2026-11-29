ILT20 Super Over: यूएई की इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) का 9वां मुकाबला MI एमिरेट्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच खेला गया. इस मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं. MI एमिरेट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 186 रन का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में उतरी डेजर्ट वाइपर्स की टीम ने भी 8 विकेट खोकर 20 ओवर में जैसे-तैसे करके 186 रन बना लिए. इसके चलते मैच टाई हो गया, जिसके बाद मुकाबला सुपर ओवर में चला गया. सुपर ओवर में डेजर्ट वाइपर्स की टीम पहले बल्लेबाजी की और 6 गेंद पर 7 रन बनाए. इसके बाद MI एमिरेट्स को जीत के लिए 8 रन की जरूरत थी, लेकिन यह उनके लिए आसान बिल्कुल नहीं रहा. जानें सुपर ओवर में क्या-क्या हुआ…

सुपर ओवर में ऐसे पलटा मैच

सुपर ओवर में डेजर्ट वाइपर्स ने पहले बल्लेबाजी की. क्रिस जॉर्डन के खिलाफ डेजर्ट वाइपर्स की टीम सिर्फ 7 रन ही बना पाई. MI के लिए कीरोन पोलार्ड और शेरफेन रदरफोर्ड बैटिंग करने के लिए आए. डेजर्ट वाइफ के गेंदबाज खुजैमा तनवीर ने पहली 5 गेंद शानदार डालीं, जिस पर MI एमिरेट्स ने सिर्फ 3 रन बनाए और रदरफोर्ड का विकेट भी गंवा दिया. फिर आखिरी गेंद पर निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने आए. उनकी टीम को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी. पूरन ने आखिरी गेंद पर डीप मिडविकेट पर छक्का लगाकर MI एमिरेट्स को जीत दिलाई. इस तरह MI ने हारे हुए मैच को जीत में बदल दिया.

Recapping all the drama from the chase in the Super Over! 🥵 A commendable effort by young Khuzaima to take it deep while defending just 8, but the calmness & power of Pooran was just too good for the Vipers! 🔥💪 #DPWorldILT20 #DVvMIE #AllInForCricket #WhereTheWorldPlays https://t.co/1CrDCm4Qpb — International League T20 (@ILT20Official) November 28, 2026

पूरन-परेरा ने ठोकी फिफ्टी

इस मुकाबले में MI एमिरेट्स की जीत के सबसे बड़े हीरो निकोलस पूरन रहे. उन्होंने सुपर ओवर में छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई. इससे पहले उन्होंने MI के लिए 57 गेंद पर नाबाद 89 रनों की पारी खेली थी, जिसमें उनके बल्ले से 3 चौके और 8 छक्के आए थे. पूरन के अलावा सलामी बल्लेबाज कुसल परेरा ने भी अर्धशतक लगाया. कुसल परेरा ने 45 गेंद पर 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 76 रन बनाए. इसके दम पर ही MI एमिरेट्स ने पहली पारी में 186 रनों का अच्छा स्कोर खड़ा किया.

डेजर्ट वाइपर्स ने सुपर ओवर में पहुंचाया मैच

MI एमिरेट्स ने डेजर्ट वाइपर्स को 187 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी डेजर्ट वाइपर्स की ओर से फखर जमान ने 29 गेंद में 42 रनों की पारी खेली. इसके अलावा एंड्रीस गौस ने 35 रनों का योगदान दिया. वहीं, वृत्त्या अरविंद और शिमरन हेटमायर ने भी 25-25 रन बनाए. इससे डेजर्ट वाइपर्स ने 186 रन बनाकर MI एमिरेट्स के स्कोर की बराबरी कर ली. आखिरी ओवर में वाइपर्स को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे. खुजैमा और मुजीब उर रहमान ने जहूर खान के खिलाफ 19 रन बनाकर मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया. आखिरकार सुपर ओवर में MI एमिरेट्स ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की.