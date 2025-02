IIT बाबा की हो गई घनघोर बेइज्जती, इंडिया के मैच जीतने के बाद ऐसा पलटे, लोग बाले- आप बाहर मिलो

नई दिल्ली। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाकर शानदार जीत हासिल कर ली है। विराट कोहली ने ऐतिहासिक शतक के साथ भारत को जीत दिलाई, लेकिन इस मैच से पहले आईआईटी बाबा की भविष्यवाणी ने सबकी धड़कने तेज कर दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत मैच नहीं जीत पाएगा। उनकी भविष्यवाणी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसी के साथ पाकिस्तान भी बाबा की बात सुनकर खुशी से झूमने लगा था। पाकिस्तानी मीडिया तो मैच वाले दिन बाबा का वीडियो चला रहा था। लेकिन इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों को धूल चटा दी और बाबा की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया।

मैच के बाद उसी यूट्यूबर ने आईआईटी बाबा से सवाल पूछा कि आपकी भविष्यवाणी तो गलत साबित हुई। अब आप क्या कहेंगे? आईआईटी बाबा ने पूरी तरह पलटी मारी और कहा, “इसका संदेश यह है कि किसी की भविष्यवाणी पर यकीन मत करो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो।”

