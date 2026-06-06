अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन… अगर T20 में वैभव सूर्यवंशी की हुई एंट्री, तो किसका कटेगा पत्ता?

Vaibhav Sooryavanshi: आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 6 जून यानी शनिवार को भारतीय टीम का एलान किया जाएगा. दोपहर 1 बजे बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें टीम की घोषणा की जाएगी. भारत की टी20 टीम में 15 साल के सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को शामिल करने की मांग की जा रही है. भारतीय क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में एंट्री मिलेगी.

हालांकि इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को टीम इंडिया में शामिल किया जाता है, तो फिर उनकी जगह पर टीम से बाहर किसे किया जाएगा. वैभव सूर्यवंशी अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में एंट्री करने के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं.

सूर्यवंशी के आने से कौन होगा बाहर?

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी से बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 237 की स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप हासिल किया. यही वजह है कि विश्व क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. टीम इंडिया में सूर्यवंशी की एंट्री की मांग की जा रही है. अगर वैभव सूर्यवंशी को टी20 टीम में शामिल किया जाता है, तो जाहिर है कि वह सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे. ऐसे में सूर्यवंशी की टक्कर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से है. अभिषेक और संजू टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम का अहम हिस्सा थे.

खासकर संजू सैमसन (Sanju Samson) ने लगातार 3 नॉकआउट मैचों में अर्धशतक लगाकर भारतीय टीम को चैंपियन बनाया था. संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 5 मैचों में 80.25 के एवरेज और 199.37 के स्ट्राइक रेट 321 रन से बनाए थे. साथ ही वह विकेटकीपर भी हैं, तो उन्हें टीम से हटाना काफी मुश्किल है. वहीं अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड कप में फीका प्रदर्शन रहा था. अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट में 8 मैचों में सिर्फ 17.62 की औसत से 141 रन ही बनाए. हालांकि उन्होंने फाइनल में अर्धशतक लगाया था. साथ ही वह दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं.

क्या अभिषेक शर्मा होंगे बाहर?

अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) का हालिया प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है. उन्होंने आईपीएल 2026 में 15 मैचों में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 563 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने पिछले 2 सालों में टी20 क्रिकेट में अपना दबदबा बनाया है. ऐसे में उनको टीम से बाहर नहीं किया जा सकता है. ऐसे में हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी को बैकअप ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किया जाए. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं.

भारत का अगला टी20 दौरा

भारतीय टीम जून के अंत में आयरलैंड दौरे पर जाएगी. इस दौरे पर भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जो 26 और 28 जून को होगी. भारतीय क्रिकेट फैंस की निगाहें इस सीरीज पर बनी हुई हैं.