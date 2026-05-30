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RCB vs GT Final: अगर बारिश ने धोया मैच, तो कौन उठाएगा ट्रॉफी? फाइनल से पहले जान लें नियम

IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 का फाइनल मैच गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले कुछ लोगों के मन में सवाल है कि अगर मैच में बारिश हो जाती है, तो फिर विजेता कैसे चुना जाएगा. जानें नियम...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 30, 2026 5:33:44 PM IST

IPL फाइनल में बारिश होने पर क्या होगा?
IPL फाइनल में बारिश होने पर क्या होगा?


IPL 2026 Final: IPL 2026 का आखिरी और फाइनल मुकाबला 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों की भिड़ंत होगी. गुजरात टाइटंस और आरसीबी दोनों ही इस सीजन की सबसे मजबूत टीमें हैं, जिनके बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. इससे पहले क्वालीफायर-1 में इन दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी, जिसमें आरसीबी ने बड़ी जीत दर्ज की थी. अब शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस फाइनल जीतकर आरसीबी से बदला लेना चाहेगी.

वहीं, रजत पाटीदार (Rajat Patidar) की अगुवाई वाली आरसीबी लगातार दूसरे सीजन में ट्रॉफी जीतना चाहेगी. पिछले साल आरसीबी ने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब हासिल किया था. अब रजत पाटीदार की नजर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने पर है. हालांकि इस बीच कुछ लोगों के मन में सवाल है कि अगर फाइनल में बारिश हो गई, तो फिर क्या होगा. ऐसी स्थिति में कौन से नियम लागू होंगे, जिससे विजेता मिल सके.

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बारिश होने पर लागू होगा ये नियम

अगर 31 मई को फाइनल के मैच के समय बारिश होने लगी, तो फिर भी मैच को उसी दिन कराने की कोशिश की जाएगी. अगर बारिश रुकती है, तो ओवरों में कटौती करके मैच पूरा कराया जाएगा. बता दें कि किसी भी मैच के नतीजे के लिए कम से कम 5-5 ओवर का खेल होना जरूरी होता है. हालांकि अगर लगातार बारिश होती रही और मैच शुरू नहीं हो पाया या बीच में रोकना पड़ा, तो फिर अगले दिन यानी 1 जून को मैच फिर से शुरू किया जाएगा. आईपीएल 2026 के फाइनल के मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है. ऐसे में 1 जून को मैच कराया जाएगा.

रिजर्व डे पर भी बारिश हुआ, तो क्या होगा?

अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाता है, तो उसे रद्द घोषित कर दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में साफ तौर पर आरसीबी को बड़ा फायदा मिलेगा. दरअसल, मैच रद्द होने पर प्वाइंट्स टेबल में बेहतर पोजीशन वाली टीम को चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा. लीग स्टेज में आरसीबी की टीम प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर थी, जबकि गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) दूसरे स्थान पर रही थी. ऐसे में साफ तौर पर आरसीबी चैंपियन बन जाएगी. हालांकि ऐसा होने की काफी कम संभावना है, लेकिन मौसम कभी भी बदल सकता है.

साल 2023 के फाइनल में ऐसा ही देखने को मिला था. उस साल भी इसी मैदान पर फाइनल खेला गया था, जो गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ था. मैच के पहले दिन बारिश होने के कारण मैच को रिजर्व डे पर कराया गया, लेकिन दूसरी पारी के दौरान फिर बारिश होने लगी. ऐसे में डकवर्थ लुईस नियम के तहत ओवरों में कटौती की गई. आखिरकार सीएसके ने 15 ओवर में 171 रन का टारगेट मिला, जिसे हासिल कर चेन्नई चैंपियन बनी थी.

Tags: Gujarat TitansIPL 2026royal challengers bengaluru
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