India vs Pakistan Asia Cup: भारत-Pak के भिड़ने से पहले वसीम अकरम ने दिखाई औकात, भारतीय फैंस को लेकर कही ऐसी बात, सुन हर हिंदुस्तानी का खून खौल जाएगा!

India vs Pakistan: 14 सितंबर, इस तारीख़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी दिन एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK Asia Cup) मैच होना है। उससे पहले, पाकिस्तानी दिग्गज वसीम अकरम का मानना ​​है कि इस कड़े मुकाबले में टीम इंडिया जीत की प्रबल दावेदार होगी। लेकिन, पूरे भारत में यह मांग ज़ोर पकड़ चुकी है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। हालाँकि अकरम का कहना है कि वह भारत-पाकिस्तान मैच के जरिए महज अच्छा मनोरंजन चाहते हैं।

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के अनुसार, वसीम अकरम ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि पिछले भारत-पाकिस्तान मैचों की तरह यह भी मनोरंजक होगा। मुझे यह भी उम्मीद है कि दोनों देशों के खिलाड़ी और प्रशंसक अपनी सीमाओं में रहें। अगर भारतीय देशभक्त हैं और अपनी टीम की जीत चाहते हैं, तो यही बात पाकिस्तान पर भी लागू होती है। हाल के दिनों में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहतर रहा है और वह जीत की दावेदार होगी, लेकिन मैच के दिन वही जीतेगा जो दबाव को बेहतर ढंग से झेल पाएगा।”

आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान एशिया कप में 3 बार आमने-सामने हो सकते हैं। उनका ग्रुप स्टेज मैच 14 सितंबर को होगा। इसके बाद वे सुपर-4 स्टेज में आमने-सामने हो सकते हैं और संभव है कि फाइनल में भी उनका आमना-सामना हो। अकरम ने आगे इच्छा जताई कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से टेस्ट सीरीज़ खेली जा सकती है। हालाँकि, भारत सरकार की नई नीति के कारण फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। नई नीति के तहत, टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं खेलेगी।

एशिया कप में किसका पलड़ा भारी

एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान 18 बार आमने-सामने हुए हैं, जिनमें से 10 बार टीम इंडिया जीती है, 6 बार पाकिस्तान जीता है और उनके दो मैच ड्रॉ रहे हैं।

