Asia Cup में Bumrah होंगे अंदर तो कौन होगा बाहर? आवेश खान, अर्शदीप सिंह या…

Jasprit Bumrah एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा मंगलवार को होने की संभावना है। इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का चयन करना चयनकर्ताओं के लिए आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ समय में सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में जिन्हें मौका मिला, उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में मौका मिलने पर शानदार प्रदर्शन किया। जबकि गिल की कप्तानी में हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन कर अपनी दावेदारी मजबूत की है। हर स्थान के लिए कई खिलाड़ी कतार में हैं। ऐसे में चयनकर्ताओं के सामने यह सिरदर्द है कि किस खिलाड़ी को रखा जाए और किसे बाहर रखा जाए। वहीं, टीम की घोषणा से पहले बुमराह ने चयनकर्ताओं का सिरदर्द और बढ़ा दिया है। खबरों की मानें तो जसप्रीत बुमराह ने चयनकर्ताओं से कहा है कि वह टूर्नामेंट के लिए चयन के लिए उपलब्ध हैं।
बुमराह ने चयनकर्ताओं से की बात
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दुबई में होने वाले आगामी एशिया कप खेलने के लिए खुद को उपलब्ध बताया है। बुमराह ने कुछ दिन पहले चयनकर्ताओं से बात की थी और उन्हें खेलने के लिए अपनी तत्परता के बारे में बताया था। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति 19 अगस्त को मुंबई में एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन करने के लिए बैठक कर सकती है। बता दें, इस बार यह टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में टी20 प्रारूप में खेला जाएगा।
रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र ने कहा, “बुमराह ने चयनकर्ताओं को सूचित किया है कि वह एशिया कप चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। चयन समिति अगले सप्ताह बैठक करेगी और इस पर चर्चा करेगी।” बुमराह को उनके कार्यभार को ध्यान में रखते हुए ओवल में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पांचवें और अंतिम टेस्ट के लिए टेस्ट टीम से रिलीज़ कर दिया गया था।
बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले में पहला टेस्ट खेला था। लेकिन इसके बाद, वह दूसरे टेस्ट से बाहर रहे जो एजबेस्टन में हुआ था। बुमराह ने एकबार फिर से लॉर्ड्स और फिर ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में दिखे और फिर टेस्ट सीरीज़ के दौरान, उन्होंने दो बार पाँच विकेट लिए और 119.4 ओवर फेंके।
आपको बता दें कि एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है, इसलिए अब बुमराह को लंबे स्पैल नहीं करने पड़ेंगे अब ऐसे में इंग्लैंड में खेले गए आखिरी टेस्ट और एशिया कप की शुरुआत के बीच बुमराह को लगभग 40 दिनों का अंतराल मिलेगा। वहीँ बुमराह ने भारत के लिए आखिरी टी20 मैच 2024 टी20 विश्व कप के फाइनल में ब्रिजटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जिसमें भारत ने सात रनों से जीत हासिल की थी।
भारतीय टीम जल्दी रवाना होगी
रिपोर्ट में जो निकलकर आ रहा है उसमें भारतीय टीम एशिया कप के लिए जल्दी यूएई रवाना होगी। वहीँ ज़्यादातर खिलाड़ी बिना किसी मैच अभ्यास मैच के एशिया कप में जाएँगे। आपको बता दें कि BCCI ने टीम प्रबंधन से पूछा था कि क्या वे बेंगलुरु में एक छोटे कैंप के पक्ष में हैं। हालाँकि, टीम प्रबंधन का मानना है कि जल्दी उड़ान भरना बेहतर होगा ताकि खिलाड़ी परिस्थितियों के अभ्यस्त हो सकें। सूत्र ने कहा, “यहाँ कैंप करने के बजाय, टीम तीन-चार दिन पहले उड़ान भरेगी ताकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्हें अच्छा अभ्यास मिल सके।”
कौन बाहर होगा?
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर जसप्रीत बुमराह टीम में आते हैं, तो देखना ये होगा कि किसे बाहर किया जाएगा, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में आवेश खान, अर्शदीप सिंह, तुषार देशपांडे जैसे गेंदबाजों को मौका मिला था। इसके अलावा, सिराज भी फिट हैं और उन्होंने इंग्लैंड में भारत की सीरीज़ बराबर करने में अहम भूमिका निभाई है। देखना होगा कि प्रसिद्ध कृष्णा टीम में जगह बना पाते हैं या नहीं। इसके अलावा, मोहम्मद शमी को जगह मिलती है या नहीं, इस पर भी नज़रें रहेंगी।