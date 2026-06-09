ENG vs NZ: बेन स्टोक्स से छिनी कप्तानी, तो इस खिलाड़ी चमकेगी किस्मत, बीच सीरीज में बन जाएगा कप्तान!

Ben Stokes Captaincy: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स एक बार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इसकी वजह लंदन नाइटक्लब कांड है, जिसके कारण बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की कप्तानी पर खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, इन दिनों इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने 115 रन से जीत हासिल की. इस जीत के बाद कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन जश्न मनाने के लिए नाइटक्लब पहुंचे थे. आरोप है कि उस नाइटक्लब में कुछ लोगों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें स्टोक्स और एटकिंसन भी शामिल हैं.

हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि नाइटक्लब में क्या हुआ. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी कर इसकी जानकारी जी. साथ ही बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है. रिपोर्ट्स की मानें, तो यह मामला इतना गंभीर है कि बेन स्टोक्स को कप्तानी से भी हटाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो फिर कौन बनेगा इंग्लैंड का टेस्ट कप्तान…

ये खिलाड़ी बनेगा कप्तान

अगर नाइटक्लब मामले में बेन स्टोक्स के खिलाफ ठोस सबूत मिलते हैं, तो उनकी कप्तानी छीनी जा सकती है. जब तक इस मामले की जांच हो रही है, तब तक बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को टीम से दूर रहना होगा. ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे. वहीं, अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नाइटक्लब मामले में कड़ा एक्शन लेते हैं, तो बेन स्टोक्स की कप्तानी जा सकती है. अगर ऐसा हुआ, तो इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक (Harry Brook) को टेस्ट टीम की कमान सौंपी जा सकती है. हैरी ब्रूक इंग्लैंड की कप्तानी के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं.

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हैरी ब्रूक का टेस्ट में रिकॉर्ड

27 साल के स्टार युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट (टी20 और वनडे) टीम के कप्तान हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी इंग्लैंड की कप्तानी की थी. इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में भी हैरी ब्रूक का शानदार रिकॉर्ड है. हैरी ब्रूक ने टेस्ट में 36 मैच खेले हैं, जिस दौरान उनके बल्ले से 62 पारियों में 3,234 रन आए हैं. इसमें 10 शतक और 16 अर्धशतक शामिल हैं.

इंग्लैंड का अगला मैच कब?

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है. इस सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज कर 1-0 से बढ़त बना ली है. अब इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 जून से खेला जाएगा, जो लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जाएगा.