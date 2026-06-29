वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को रौंदा, तो टीम इंडिया की हुई बल्ले-बल्ले! WTC प्वाइंट्स टेबल में मिला फायदा

WTC Points Table: रविवार (28 जून) को भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. भारत के लिए आयरलैंड का यह दौरा किसी बुरे सपने की तरह रहा. इस बीच टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ वेस्टइंडीज की भारी जीत से ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की प्वाइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर हुआ है. एंटीगा में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को पारी और 217 रनों से हरा दिया.

श्रीलंका की हार से भारत को WTC प्वाइंट्स टेबल में 1 स्थान का फायदा हुआ है. भारतीय टीम अब टॉप-5 में पहुंच गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश हैं. वहीं, श्रीलंका 3 तीसरे नंबर से सीधे छठे पर पायदान पहुंच गई है.

WTC प्वाइंट्स टेबल का हाल

ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की प्वाइंट्स टेबल में भारतीय टीम छठे पायदान से 5वें नंबर पर आ गई है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने इस WTC साइकिल में 9 मैच खेले हैं, जिसमें 4 जीत, 4 हार और एक ड्रॉ शामिल है. भारत के पास 48.15 प्रतिशत प्वाइंट्स (PCT) हैं. वहीं, वेस्टइंडीज से करारी हार के बाद श्रीलंका तीसरे नंबर से सीधे छठे पायदान पर पहुंच गई है.

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श्रीलंका ने इस साइकिल में 3 मैच खेले, जिसमें 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ मिली. श्रीलंका के खाते में 44.44 प्रतिशत प्वाइंट्स हैं. इसके अलावा वेस्टइंडीज 14.81 फीसदी प्वाइंट्स के साथ 8वें नंबर पर पहुंच गई है. वेस्टइंडीज ने मौजूदा WTC साइकिल में 9 मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ 1 जीत और 7 हार मिली है.

वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को रौंदा

एंटीगा टेस्ट मैच की बात करें, श्रीलंका ने पहली पारी में 308 रन बनाए थे. इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 626 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान रोस्टन चेज ने 194 रनों बनाए. वहीं, अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे युवा बल्लेबाज आमिर जंगू ने ऐतिहासिक दोहरा शतक लगाया. इसके दम पर श्रीलंका ने पहली पारी में ही श्रीलंका के खिलाफ भारी बढ़त हासिल कर ली. इसके बाद श्रीलंका दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी, जिसमें पूरी टीम 101 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई. इसके चलते वेस्टइंडीज ने पारी और 217 रनों से मैच अपने नाम कर लिया.