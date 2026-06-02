T20 WC से पहले ICC ने जारी की रैंकिंग, इंग्लिश गेंदबाज बनी नंबर-1, श्री चरणी-जेमिमा को भी फायदा

ICC Women’s T20 Rankings: ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी ने महिला टी20 खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी कर दी है. आईसीसी की ताजा रैंकिंग के अनुसार, इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाज लिंसे स्मिथ टी20 की नंबर-1 गेंदबाज बन गई हैं. बाएं हाथ की स्पिनर लिंसे स्मिथ ने पाकिस्तान की सादिया इकबाल को पीछे छोड़कर शीर्ष पर कब्जा जमाया. लिंसे स्मिथ ने पहली बार टी20 रैंकिंग में नंबर-1 हासिल करके लंबे समय का इंतजार खत्म कर दिया है.

31 साल की लिंसे स्मिथ ने साल 2018 में डेब्यू किया था. इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से करीब 5 साल तक दूर रहने के बाद वह साल 2024 के अंत में उन्होंने टी20 टीम में अपनी जगह पक्की की. इस रैंकिंग में लिंसे स्मिथ अलावा इंग्लैंड की कार्यवाहक कप्तान चार्ली डीन 5वें नंबर मौजूद हैं, जबकि लिंसे स्मिथ की साथी खिलाड़ी लॉरेन बेल तीसरे पायदान पर पहुंच गई हैं.

भारतीय गेंदबाजों का क्या हाल?

भारतीय खिलाड़ियों की बात करें, तो स्पिनर श्री चरणी महिला टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में चौथे पायदान पर पहुंच गई हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में 1 और दूसरे मैच में 3 विकेट लेने के बाद श्री चरणी ने 7 पायदान की छलांग लगा है. वहीं, तेज गेंदबाज दीप्ति शर्मा 10वें पायदान पर बरकरार हैं. इसके अलावा अन्य कोई भारतीय गेंदबाज टॉप-10 की लिस्ट में नहीं है.

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महिला टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग

महिला टी20 बल्लेबाजों की बात करें, तो इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल सबसे ऊपर हैं. उन्होंने नंबर-1 पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट हैं. वहीं, भारत की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स 4 पायदान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गई हैं. जेमिमा के अलावा स्मृति मंधाना ने 5वें स्थान पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, जबकि शेफाली वर्मा 7वें स्थान पर मौजूद हैं. वहीं, भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी 11वें स्थान पर बरकरार हैं.

ऑलराउंडरों में कौन आगे?

महिला टी20 ऑलराउंडर्स की बात करें, तो वेस्टइंडीज की हैली मैथ्यू नंबर-1 पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं. वहीं, बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना जोटी की रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ है. वह 4 स्थान ऊपर चढ़कर 20वें पर पहुंच गई हैं, जबकि पाकिस्तान की ओपनर मुनीबा अली भी 2 पायदान ऊपर 32वें नंबर पर पहुंच गई हैं. इसके अलावा आयरलैंड की स्टार ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगास्ट को भी एक स्थान का फायदा हुआ है. वह छठे स्थान पर पहुंच गई हैं.

12 जून से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप

आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 12 जून से शुरू होने जा रहा है. यह विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा. इस बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम की पहला मुकाबला 14 जून को पाकिस्तान के साथ होगा.