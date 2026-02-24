Women’s T20 World Cup 2026: आईसीसी ने जारी किया पूरा शेड्यूल, सेमीफाइनल से लेकर फाइनल तक यहां जानें सारी डिटेल्स

Women’s T20 World Cup 2026 Schedule: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council) ने महिला टी20 विश्व कप 2026 के पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. यह टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा और इसे महिला क्रिकेट के इतिहास का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है. इस बार कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जो अब तक के सबसे प्रतिस्पर्धी संस्करणों में से एक होगा. टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्रुप चरण में ही भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे, जिससे शुरुआत से ही रोमांच चरम पर रहने की उम्मीद है. दोनों टीमों के बीच मुकाबला 14 जून को एजबेस्टन में खेला जाएगा.

12 टीमें ले रही हैं हिस्सा

पिछले महीने नेपाल में आयोजित क्वालिफायर के बाद 12 टीमों की तस्वीर साफ हुई. मेजबान इंग्लैंड के अलावा बांग्लादेश, आयरलैंड, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड ने क्वालिफिकेशन के जरिए मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाई. इस बार यूरोपीय देशों की भागीदारी विशेष चर्चा में है. इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड जैसे चार यूरोपीय देशों की मौजूदगी के साथ पहली बार टूर्नामेंट में एक-तिहाई टीमें यूरोप से हैं, जो महिला क्रिकेट के वैश्विक विस्तार का संकेत देती हैं.

भारत-पाकिस्तान एक ही ग्रुप में

ग्रुप चरण को बेहद संतुलित और प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है. ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड शामिल हैं. इस ग्रुप को ‘ग्रुप ऑफ डेथ’ कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कई दिग्गज टीमें मौजूद हैं. भारत को यहां पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों से भी कड़ी चुनौती मिलेगी. वहीं ग्रुप 2 में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को रखा गया है. यह ग्रुप भी कम प्रतिस्पर्धी नहीं माना जा रहा.

इन दोनों टीमों के बीच होगा पहला मैच

टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 12 जून को एजबेस्टन में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. मेजबान इंग्लैंड के लिए यह अभियान बेहद अहम होगा. 20 जून को इंग्लैंड हेडिंग्ले में स्कॉटलैंड से भिड़ेगा, जो इंग्लैंड की धरती पर विश्व कप में दोनों टीमों की पहली भिड़ंत होगी. 24 जून को लॉर्ड्स में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज आमने-सामने होंगे, जबकि 27 जून को द ओवल में इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा. इन मुकाबलों से मेजबान टीम की ताकत और तैयारी का अंदाजा लगेगा.

ये टीम पहली बार लेगी टूर्नामेंट में हिस्सा

नीदरलैंड का इस संस्करण में डेब्यू भी ऐतिहासिक है. युवा खिलाड़ियों से सजी यह टीम पहली बार महिला टी20 विश्व कप में हिस्सा ले रही है और उसे भारत व ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ खुद को साबित करने का मौका मिलेगा. टूर्नामेंट में कुल पांच ट्रिपल हेडर (एक दिन में तीन मैच) और पांच डबल हेडर (एक दिन में दो मैच) खेले जाएंगे, जिससे दर्शकों को लगातार रोमांच देखने को मिलेगा.

इस तारीख से खेले जाएंगे सेमीफाइनल

नॉकआउट चरण की बात करें तो सेमीफाइनल मुकाबले 30 जून और 2 जुलाई को द ओवल में आयोजित होंगे. फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जो इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का भव्य समापन होगा. भारतीय टीम पिछले साल वनडे विश्व कप जीतने के बाद अब पहली बार महिला टी20 विश्व कप जीतने का सपना साकार करना चाहेगी.

इंग्लैंड और वेल्स में होगा आयोजित

आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता ने कहा कि यह टूर्नामेंट महिला क्रिकेट में निरंतर निवेश और उसके वैश्विक विस्तार का प्रतीक है. उनके अनुसार, यह प्रतियोगिता महिला खेलों के विकास की नई कहानी लिखेगी. इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित यह आयोजन न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्सव होगा, बल्कि महिला क्रिकेट के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का भी प्रमाण बनेगा.

