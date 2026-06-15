ICC Women T20 World Cup 2026: पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने लगाई बड़ी छलांग, पॉइंट्स टेबल में मची हलचल; 2 टीमों की बढ़ी टेंशन

ICC Women T20 World Cup 2026 Points Table: आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है. भारत ने रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी जबरदस्त मात दी. टीम इंडिया ने अपनी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में भी बड़ी छलांग लगाई है. इस मुकाबले का साथ ही अब तक टूर्नामेंट में शामिल सभी टीमों ने 1-1 मुकाबला खेल लिया है. जिसके बाद अब पॉइंट्स टेबल पर सभी की नजरें टिकी हुई है. इस टूर्नामेंट में 2 टीमों के लिए मुश्किलें नजर आ रही हैं.

भारत की जीत से पलटा पॉइंट्स टेबल का खेल

बता दें कि, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से मात दी थी. जिसकी वजह से ग्रुप ए में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने टॉप पर अपनी जगह बना ली है. वहीं साउथ अफ्रीका टेबल में सबसे नीचे नजर आ रही है. पाकिस्तान को हार का स्वाद चखाने के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है. वहीं पाकिस्तान 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाए हुए हैं. बांग्लादेश भी नीदरलैंड को हराकर तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं. वहीं ग्रुप बी में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम सबसे ऊपर नजर आ रही है. वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड की टीम के पास 2-2 अंक मौजूद हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम काफी मुश्किलों से जूझती नजर आ रही है.

ग्रुप B पॉइंट्स टेबल

स्थान टीम टीम जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट 1 इंग्लैंड 1 1 0 0 2 +4.350 2 स्कॉटलैंड 1 1 0 0 2 +2.000 3 वेस्टइंडीज 1 1 0 0 2 +0.118 4 न्यूजीलैंड 1 0 1 0 0 -0.118 5 आयरलैंड 1 0 1 0 0 -2.000

6 श्रीलंका 1 0 1 0 0 -2.000

ग्रुप A पॉइंट्स टेबल