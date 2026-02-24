Home > क्रिकेट > Women’s T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी ने जारी किया पूरा शेड्यूल, भारत-पाक एक ही ग्रुप में; यहां जानें सारी डिटेल्स

Ind vs Pak Women's T20 World Cup: डच टीम ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू करेगी और बांग्लादेश के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेगी.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 24, 2026 3:41:27 PM IST

महिला टी20 विश्व कप 2026 का शेड्यूल
Women’s T20 World Cup 2026 Schedule: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मंगलवार को ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी किया, जिसमें सभी 12 हिस्सा लेने वाली टीमें शामिल हैं. मेज़बान इंग्लैंड 12 जून को पहले मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा.

 ICC की वेबसाइट के मुताबिक, इस साल 12 जून से 5 जुलाई तक इस टूर्नामेंट का 10वां एडिशन होगा, जिसमें 12 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी, जो टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मैदान है. बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स इस इवेंट में अपनी जगह पक्की करने वाली आखिरी चार टीमें थीं, जो पिछले महीने नेपाल में हुए ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ज़रिए आगे बढ़ीं.

चार क्वालिफाइंग टीमें अब डिफेंडिंग चैंपियन न्यूज़ीलैंड, 2009 में पहले एडिशन की मेज़बान और विजेता, इंग्लैंड, 2016 की विजेता, वेस्ट इंडीज़, भारत में मौजूदा ODI वर्ल्ड कप विजेता और छह बार की टूर्नामेंट विजेता ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल हो गई हैं.

पहला मैच इन दोनों टीम के बीच

मेज़बान इंग्लैंड 12 जून को टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा, जबकि आयरलैंड और स्कॉटलैंड 13 जून को ओल्ड ट्रैफर्ड में एक ऑल-यूरोपियन मैच में एक-दूसरे के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेंगे.

भारत-पाक एक ही ग्रुप में 

जब इंग्लैंड 20 जून को हेडिंग्ले में स्कॉटलैंड से भिड़ेगा, तो यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें इंग्लिश टर्फ पर किसी ICC इवेंट में आमने-सामने होंगी. आयरलैंड और स्कॉटलैंड को ग्रुप B में इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के साथ रखा गया है. वहीं, ग्रुप A में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स हैं. डच टीम ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू करेगी और बांग्लादेश के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेगी, जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में हारी नहीं है.

ICC ने इसको लेकर क्या कुछ कहा?

ICC के CEO संजोग गुप्ता ने कहा, “ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का रिलीज़ होना ग्लोबल, प्रीमियर स्पोर्टिंग इवेंट की तैयारी में एक अहम पड़ाव है.” उन्होंने कहा, “यह इवेंट ICC के महिला क्रिकेट में लगातार इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है – जिसमें ज़्यादा भागीदारी और हाई-परफॉर्मेंस के तरीके, इवेंट और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, टूर्नामेंट प्राइज़ मनी, मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन और कमर्शियल पार्टनरशिप शामिल हैं – जिसका मकसद दुनिया भर के फैंस का ज़्यादा ध्यान, जुड़ाव और रुतबा हासिल करना है.”

संजोग गुप्ता ने कहा, “भारत में ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ने इस खेल को कई गुना बढ़ा दिया – रिकॉर्ड तोड़े, लोगों की सोच को बढ़ाया और कम्युनिटी को प्रेरित किया – और हमारा मकसद जून-जुलाई में होने वाले इवेंट में भी इसी लय को बनाए रखना है.” फाइनल 5 जुलाई को लंदन के मशहूर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा.

ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप्स:

ग्रुप 1: ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स

ग्रुप 2: वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड.

