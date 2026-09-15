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ICC Rankings: श्री चरणी ने रचा इतिहास, दीप्ति शर्मा ने भी लगाई छलांग, टी20 रैंकिंग में भारत की बादशाहत

ICC Women's T20 Rankings: ICC ने मंगलवार को महिला टी20 इंटरनेशनल खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की. इस रैंकिंग में भारतीय स्पिनर श्री चरणी ने 804 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं. देखें बाकी खिलाड़ियों का क्या हाल...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 15, 2026 3:41:56 PM IST

ICC की विमेंस टी20 रैंकिंग में श्री चरणी ने रचा इतिहास.
ICC की विमेंस टी20 रैंकिंग में श्री चरणी ने रचा इतिहास.


ICC Women’s T20 Rankings: महिला एशिया कप 2026 खत्म होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने विमेंस टी20 इंटरनेशनल की ताजा रैंकिंग जारी की. इस रैंकिंग में भारतीय टीम के खिलाड़ियों को खूब फायदा हुआ. बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने अपने करियर की बेस्ट टी20 रैंकिंग (804 रेटिंग प्वाइंट्स) हासिल कर ली है. इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है. दरअसल, श्री चरणी महिला T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में 800 रेटिंग प्वाइंट्स तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बन गई हैं.

श्री चरणी से ज्यादा रेटिंग प्वाइंट्स सिर्फ खिलाड़ियों ने हासिल किया. इसमें ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट (806) और इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन (802) शामिल हैं, जो महिला टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में 800 रेटिंग प्वाइंट्स का आंकड़ा पार कर पाई हैं. अब श्री चरणी ने यह मुकाम हासिल किया है. हाल ही में खेले गए एशिया कप में श्री चरणी ने 5 मैच में 12 विकेट चटकाए थे.

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दीप्ति शर्मा को भी बड़ा फायदा

ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीय स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को भी बड़ा फायदा हुआ है. वह महिला टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में 4 स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं. उनके खाते में 729 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. उन्होंने महिला एशिया कप में 5 मैच में सबसे ज्यादा 14 विकेट झटके थे, जिसका उन्हें फायदा हुआ है. इसके अलावा बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है. मारुफा अख्तर 3 पायदान ऊपर चढ़कर 15वें पर नंबर पर पहुंच गई हैं, जबकि राबेया खान 3 पायदान ऊपर चढ़कर 18वें नंबर पर पहुंच गई हैं. उनके अलावा सुल्ताना खातून 5 स्थान ऊपर 32वें नंबर पर और फहीमा खातून 6 पायदान ऊपर 49वें पर पहुंच गई हैं.

बल्लेबाजों की रैंकिंग का क्या हाल?

महिला टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी बदलाव हुआ है. भारत की युवा ओपनर बल्लेबाज शेफाली वर्मा को एक पायदान का फायदा हुआ है, जिससे वो 741 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ छठे नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने एशिया कप 2026 में 47.20 की औसत से सबसे ज्यादा 236 रन बनाए. वह ऑलराउंडर्स की लिस्ट में भी 5 स्थान ऊपर चढ़कर 15वें नंबर पर पहुंच गई हैं. वहीं, भारतीय स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना 745 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ 5वें नंबर पर बरकरार हैं. वहीं, भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर 657 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ 10वें नंबर पर हैं.

बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा

ICC की टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा जारी है. इस रैंकिंग के टॉप-2 में ऑस्ट्रेलिया के बेथ मूनी और जॉर्जिया वॉल मौजूद हैं. बेथ मूनी 785 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ नंबर-1 पर बने हुए हैं. वहीं, जॉर्जिया वॉल दूसरे नंबर पर हैं, जिनके खाते में 779 रेटिंग प्वाइंट्स हैं.

Tags: Deepti SharmaICC Rankings
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