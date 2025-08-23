भारत के स्टेडियम से छिनी ODI World Cup की मेजबानी! ICC के नए शेड्यूल से भारत के मैचों में हुआ बदलाव

ICC Women’s ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 30 सितंबर से शुरू होगा और इसका फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा। विश्व कप का शेड्यूल जारी हो चुका था लेकिन आईसीसी ने इसमें फिर से एक बदलाव किया है। इस बदलाव के चलते बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैच अब मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जायेंगे। बता दें कि बेंगलुरु भगदड़ मामले के बाद कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले विश्व कप पर रोक लगाई है। यहाँ महात्वपूर्ण बात यह है कि इस बदलाव का असर भारत के दो मैचों पर पड़ा है।

टीम इंडिया के विश्व कप कार्यक्रम में बदलाव

ICC द्वारा नया कार्यक्रम जारी होने के बाद, टीम इंडिया के इन दो मैचों की तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आयोजन स्थल बदल गया है। लीग चरण में भारत के 7 मैच होंगे।

पहला- 30 सितंबर: भारत बनाम श्रीलंका, गुवाहाटी

दूसरा- 5 अक्टूबर: भारत बनाम पाकिस्तान, कोलंबो

तीसरा- 9 अक्टूबर: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, विशाखापट्टनम

चौथा- 12 अक्टूबर: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टनम

पाँचवाँ- 19 अक्टूबर: भारत बनाम इंग्लैंड, इंदौर

छठा- 23 अक्टूबर: भारत बनाम न्यूज़ीलैंड, नवी मुंबई

सातवाँ- 26 अक्टूबर: भारत बनाम बांग्लादेश, नवी मुंबई

नॉकआउट मैचों के कार्यक्रम में भी बदलाव

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना था, लेकिन अब वह भी नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। इस विश्व कप का फाइनल भी नवी मुंबई या कोलंबो में खेला जाएगा।

अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुँच जाती है, तो नॉकआउट मैचों में से एक कोलंबो में होगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में प्रवेश करता है, तो विश्व कप का फाइनल श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में खेला जाएगा। भारत इस विश्व कप की मेजबानी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सभी मैच कोलंबो में निर्धारित किए गए हैं।

