ICC रैंकिंग में बड़ा उलटफेर! स्मृति मंधाना से छिनी वनडे में नंबर-1 की कुर्सी, हरमनप्रीत-दीप्ति को फायदा

आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना नंबर-1 का स्थान गंवाकर दूसरे नंबर पर खिसक गई हैं. स्मृति मंधाना की जगह कौन बना नंबर एक बल्लेबाज? इसके अलावा हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है. जानिए पूरी जानकारी.

कौन बना नंबर 1 बल्लेबाज?

स्मृति मंधाना की जगह अब साउथ अफ्रीका की कैप्टन लॉरा वोल्वार्ड्ट ने ODI बैटिंग रैंकिंग में फिर से नंबर 1 जगह हासिल कर ली. यह इसलिए हुआ कि स्मृति मंधाना ने जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया के पहले दो मैचों में 32 और ज़ीरो रन बनाकर कीमती रैंकिंग पॉइंट्स गंवा दिए. आपको बता दें कि मंधाना ने पहले ODI में 32 रन बनाए और दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गईं.

किस स्थान पर पहुंची हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा?

भारत की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत ODI बल्लेबाजों में दो स्थान ऊपर चढ़कर आठवें स्थान पर आ गईं, जबकि दीप्ति इसी कैटेगरी में चार स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर आ गईं. दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे ODI में शतक बनाए, जिससे रैंकिंग में उन्हें काफी फायदा हुआ. वहीं, दीप्ति शर्म ODI ऑलराउंडर्स में दो पायदान ऊपर चौथे नंबर पर और ODI बॉलर्स की रैंकिंग में एक पायदान ऊपर आठवें नंबर पर पहुंच गईं.

इन खिलाड़ियों को भी हुआ फायदा

इसके अलावा भारत की पेसर क्रांति गौड़ ODI बॉलर्स में दो पायदान ऊपर चढ़कर 25वें नंबर पर पहुंच गईं, जबकि युवा बैट्समैन प्रतीक रावल ODI बैटिंग रैंकिंग में सात पायदान ऊपर चढ़कर करियर की बेस्ट 21वीं जगह पर पहुंच गईं.

टी20I रैकिंग में क्या है हाल?

लेटेस्ट T20I रैंकिंग में भारत के खिलाड़ियों को फायदा हुआ है. जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की सीरीज़ खत्म होने के बाद, शेफाली वर्मा T20I बल्लेबाजों में एक स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर आ गईं, जबकि स्मृति मंधाना एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर आ गईं.

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