पाकिस्तान से जीत के बाद अब होंगे भारतीय महिला टीम के बड़े मुक़ाबले, देखें Head-2-Head

India women’s national cricket team: हाल में हो रहे ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन ज़ोरदार रहा है. 5 अक्टूबर को हुए India W vs Pakistan W मैच में 88 रनों से जीतकर भारत ने एक बार फिर गर्व करने का मौका दिया. इससे पहले, भारतीय महिला टीम ने 30 सितंबर को श्रीलंकाई महिला टीम को 59 रनों से हराया था.

अब आने वाले मैच भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जिसमें अगला मैच साउथ अफ्रीका के साथ 9 अक्टूबर को होना है. उसके बाद 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ, 19 अक्टूबर को इंग्लैंड के साथ, 23 अक्टूबर को न्यूज़ीलैंड और 26 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ होगा.

भारतीय महिला टीम ODI के हेड-टू-हेड रिकार्ड्स

India-W vs South Africa-W

बात की जाए साउथ अफ्रीका के साथ मुक़ाबलों की, तो भारतीय महिला टीम हावी रही है. 2024-2025 के आंकड़ों को देखा जाए, जिनमें 5 ODI मैच दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, और सारे मैचों में भारतीय महिला टीम ने ही अपना लोहा मनवाया है.

भारत महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच हाल के मुकाबले बेहद रोमांचक रहे हैं. अप्रैल-मई 2025 में कोलंबो में हुए दो मैचों में भारत ने क्रमानुसार 23 और 15 रनों से जीत हासिल की.

इससे पहले जून 2024 में बेंगलुरु में तीन मैच खेले गए, जिनमें भारत ने सभी मुकाबले जीते. 16 जून 2024 को भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 143 रनों से करारी शिकस्त दी. जबकि 19 जून 2024 को मात्र 4 रनों से जीत दर्ज की. 23 जून 2024 को भी भारत ने छह विकेट से जीत अपने नाम की. इन मैचों से साफ पता चलता है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है और हाल के समय में इस जोड़ी में भारत का दबदबा रहा है.

India-W vs Australia-W

भारत महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच मुकाबले कड़े और दिलचस्प रहे हैं. हाल ही में सितंबर 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैच हुए, जहां 17 सितंबर को भारत ने 102 रनों से जोरदार जीत हासिल की, लेकिन 14 और 20 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया ने क्रमानुसार 8 विकेट और 43 रनों से बाज़ी मारी.

इससे पहले दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों में भारत को लगातार हराया, जो कि ब्रिस्बेन और W.A.C.A. स्टेडियम में हुए थे. जनवरी 2024 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 190 रनों से करारी हार दी थी. इस रिकॉर्ड से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले कुछ समय में भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है और दोनों टीमों के बीच मुकाबले कड़े कम्पटीशन से भरपूर रहे हैं.

India-Pakistan Cricket: भारत-पाक मैच में दीप्ति-सिदरा आमने-सामने, गरमाया माहौल!

India-W vs England-W

इंग्लैंड महिला और भारतीय महिला क्रिकेट टीमों के बीच हाल के मुकाबले काफी रोमांचक रहे हैं. जुलाई 2025 में तीन मैचों की सीरीज में दोनों टीमों ने जीत का स्वाद चखा. 16 जुलाई को साउथैम्पटन में भारत ने 4 विकेट से जीत हासिल की, जबकि 19 जुलाई को लार्ड्स में इंग्लैंड ने 8 विकेट से वापसी करते हुए मैच जीता. अंतिम मैच 22 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेला गया, जहां भारत ने 13 रन से मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त बनाई. ये मुकाबले दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर को दर्शाते हैं.

India-W vs New Zealand-W

तीन मैचों की सीरीज में दोनों टीमों में कड़ा कम्पटीशन रहा है. पहला मैच 24 अक्टूबर 2024 को अहमदाबाद में खेला गया, जिसमें भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड को 59 रनों से हराया. दूसरे मैच में, जो 27 अक्टूबर 2024 को हुआ, न्यूजीलैंड महिला टीम ने भारत को 76 रनों से मात दी. सीरीज के अंतिम मैच में, जो 29 अक्टूबर 2024 को अहमदाबाद में खेला गया, भारतीय महिला टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. इस प्रकार, तीन मैचों की इस सीरीज में भारतीय महिला टीम ने दो बार जीत हासिल की जबकि न्यूजीलैंड महिला टीम ने एक बार जीत हासिल की.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी शानदार मेहनत और जोश से साबित कर दिया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी कड़ी मेहनत करने कि ज़रुरत है.

India vs West Indies: दिल्ली टेस्ट से पहले बड़ा उलटफेर? गिल कप्तान, जडेजा बाहर