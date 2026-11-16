ICC का बड़ा एलान! भारत में फिर होगा वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी मिली

ICC Tournament Schedule: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारत में अगले कुछ सालों में 2 बड़े ICC टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा. दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारत को 2031 वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी है. इसके अलावा 2029 चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भी किया जाएगा. भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर उतरेगी. भारत के पास अपने घरेलू मैदान पर अपना खिताब डिफेंड करने का सुनहरा मौका होगा.

ICC ने 2025 तक का क्रिकेट कैलेंडर फाइनल कर दिया है. हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में हुई कई बैठकों के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के आयोजन की विंडो को मंजूरी दी गई है. देखें 2035 तक का पूरा शेड्यूल…

2035 तक का कैलेंडर जारी

ICC ने रविवार को साल 2035 तक होने वाले मेंस के बड़े टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी किया. इसके अनुसार, साल 2028 में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा. इसके बाद 2029 में इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा. उसी साल भारत में चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली जाएगी. इसके बाद 2030 का टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा. फिर 2031 में एक बार फिर इंग्लैंड में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा. उसी साल यानी 2031 में भारत और बांग्लादेश में वनडे विश्व कप खेला जाएगा. बता दें कि भारत में 2023 का वनडे विश्व कप खेला गया था, जिसमें भारत को फाइनल में हार मिली थी. ऐसे में 2031 में एक बार फिर भारत के पास घर पर वनडे विश्व कप जीतने का मौका होगा.

हर 2 साल में WTC फाइनल

ICC के कैलेंडर में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी काफी अहम हिस्सा है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हर 2 साल में खेले जाएंगे. 2029, 2031, 2033 और 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. 2029 और 2031 के WTC फाइनल इंग्लैंड में खेले जाएंगे. वहीं, 2033 और 2035 के WTC फाइनल का वेन्यू अभी तय नहीं हुआ है.

भारत में 5वीं बार होगा वनडे विश्व कप

भारत को 5वीं बार वनडे विश्व कप की मेजबानी मिली है. पहली बार साल 1987 में भारत में वनडे विश्व कप खेला गया था. इसके बाद 1996, 2011 और 2023 में इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया गया. 1987 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी. इसके बाद 1996 में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर टूर्नामेंट का आयोजन किया था. फिर साल 2011 में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका की मेजबानी में विश्व कप खेला गया था. इसके बाद 2023 का विश्व कप भी भारत में ही खेला गया. अब 2031 में एक बार भारत में वनडे विश्व कप खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट 9 अक्टूबर से 23 नवंबर तक खेला जाएगा.